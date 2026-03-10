Wayne Parsons zum CEO und Bruce Reid zum Executive Chairman ernannt

Toronto, Ontario – 10. März 2026 / IRW-Press / 55 North Mining Inc. (CSE: FFF) (FWB: 6YF) („55 North“ oder das „Unternehmen“) freut sich, einen Führungswechsel bekannt zu geben, der das weitere Wachstum des Unternehmens und die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Last Hope in der kanadischen Provinz Manitoba unterstützen soll.

Wayne Parsons wurde mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer von 55 North Mining Inc. ernannt, während Bruce Reid das Amt des Executive Chairman des Board of Directors übernehmen wird.

Der Führungswechsel spiegelt die Absicht des Unternehmens wider, seine Präsenz auf den Kapitalmärkten zu stärken und die Weiterentwicklung des Goldprojekts Last Hope zu beschleunigen. Herr Parsons wird sich auf das Unternehmenswachstum, Finanzierungsinitiativen und die Erweiterung des Investorendialogs konzentrieren, während Herr Reid gemeinsam mit dem Board die strategische Entwicklung der Assets des Unternehmens leiten wird.

Herr Parsons kann in den Bereichen Bergbau und Kapitalmärkte eine langjährige Erfahrung vorweisen und wird das Unternehmen durch die nächste Phase der Exploration, Ressourcenerweiterung und Erschließung des Goldprojekts Last Hope führen. Als CEO wird er sein Hauptaugenmerk darauf richten, die Explorationsstrategie des Unternehmens voranzutreiben, die Beziehungen zu Investoren und Stakeholdern zu stärken und 55 North für ein langfristiges Wachstum zu positionieren.

Herr Reid, der seit der Gründung des Unternehmens als Chief Executive Officer tätig war, wird in seiner Funktion als Executive Chairman weiterhin die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie dessen Initiativen zur Unternehmensentwicklung unterstützen.

„Seitdem Wayne für 55 North tätig ist, hat das Projekt eine neue Vision erhalten“, sagte Bruce Reid, Executive Chairman von 55 North Mining. „Nach den Roadshows in Europa und der jüngsten Präsentation bei der PDAC-Bergbaukonferenz haben Investoren ihre Zuversicht zum Ausdruck gebracht, dass das Unternehmen mit Waynes Erfahrung und Führungsstärke gut positioniert ist, um Kapital einzuwerben, die Exploration fortzusetzen und sich in Richtung einer frühen Produktionsphase zu bewegen.“