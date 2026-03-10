AUTO1 Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 10.03.2026

Mit einer Performance von +4,59 % konnte die AUTO1 Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AUTO1 Group Aktie. Nach einem Plus von +0,06 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 16,510€, mit einem Plus von +4,59 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Der Kurs der AUTO1 Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -37,66 %.

Allein seit letzter Woche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +5,29 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -42,69 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,84 % geändert.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,29 % 1 Monat -35,61 % 3 Monate -37,66 % 1 Jahr -29,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AUTO1 Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Auto1 Group: Morgan Stanley erhöht den Stimmrechtsanteil laut Berichten auf rund 20% (ca. 12% direkt). Die Debatten drehen sich um Einstiegspunkte um 14–15 €, Kursziele von 19–24 €, sowie ob Rabatte bei E-Fahrzeugen Kursimpulse liefern. Makrounsicherheit (Iran/Russland) und fundamentale/technische Aspekte ergänzen die Debatte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AUTO1 Group eingestellt.

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,64 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.