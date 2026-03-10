Silber rast nach oben – Kurs bei 88,39 USD

+2,07 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,34 % 1 Monat +4,41 % 3 Monate +41,87 % 1 Jahr +168,35 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 88,39. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,93965USD. Heute notiert Silber bei 88,39USD. Ihr Einsatz wäre nun 13.417,6USD wert – ein Zuwachs von +168,35 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Silber überwiegend bullisch. Hinweise auf physische Knappheit durch COMEX/OMEX-Abfluss, fallende Bestände und Defizit-Signale treffen auf steigende Industrie-/KI-Nachfrage und treiben den Aufwärtsdruck. SHFE-Preise deuten auf Arbitrage-Potenzial; Kursziel um 96$ wird genannt. In den letzten 14 Tagen zeigte sich klar Aufwärtsmomentum.