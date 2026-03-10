    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber rast nach oben – Kurs bei 88,39 USD

    Silber springt um +2,07 % nach oben auf 88,39 USD – starkes Kaufsignal.

    Silberpreis - Silber rast nach oben – Kurs bei 88,39 USD
    Foto: adobe.stock.com
    Mit einem kräftigen Anstieg von +2,07 % erreicht Silber 88,39USD. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,34 %
    1 Monat +4,41 %
    3 Monate +41,87 %
    1 Jahr +168,35 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,93965USD. Heute notiert Silber bei 88,39USD. Ihr Einsatz wäre nun 13.417,6USD wert – ein Zuwachs von +168,35 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Silber überwiegend bullisch. Hinweise auf physische Knappheit durch COMEX/OMEX-Abfluss, fallende Bestände und Defizit-Signale treffen auf steigende Industrie-/KI-Nachfrage und treiben den Aufwärtsdruck. SHFE-Preise deuten auf Arbitrage-Potenzial; Kursziel um 96$ wird genannt. In den letzten 14 Tagen zeigte sich klar Aufwärtsmomentum.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

    ETCs auf Silber

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 406,30EUR +0,37 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 142,86EUR +0,76 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 294,56EUR +0,86 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 458,36EUR +1,55 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 114,99EUR +0,85 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 707,70EUR +1,16 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 425,96EUR +0,79 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 86,23EUR +0,74 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 143,00EUR +0,82 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 9,463EUR +0,33 %

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Silberpreis Silber rast nach oben – Kurs bei 88,39 USD Silber springt um +2,07 % nach oben auf 88,39 USD – starkes Kaufsignal.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     