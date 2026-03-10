Silberpreis
Silber rast nach oben – Kurs bei 88,39 USD
Silber springt um +2,07 % nach oben auf 88,39 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,34 %
|1 Monat
|+4,41 %
|3 Monate
|+41,87 %
|1 Jahr
|+168,35 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,93965USD. Heute notiert Silber bei 88,39USD. Ihr Einsatz wäre nun 13.417,6USD wert – ein Zuwachs von +168,35 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Silber überwiegend bullisch. Hinweise auf physische Knappheit durch COMEX/OMEX-Abfluss, fallende Bestände und Defizit-Signale treffen auf steigende Industrie-/KI-Nachfrage und treiben den Aufwärtsdruck. SHFE-Preise deuten auf Arbitrage-Potenzial; Kursziel um 96$ wird genannt. In den letzten 14 Tagen zeigte sich klar Aufwärtsmomentum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|406,30EUR
|+0,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|142,86EUR
|+0,76 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|294,56EUR
|+0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|458,36EUR
|+1,55 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|114,99EUR
|+0,85 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|707,70EUR
|+1,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|425,96EUR
|+0,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|86,23EUR
|+0,74 %
|Long
|1
|0,00
|143,00EUR
|+0,82 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,463EUR
|+0,33 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.