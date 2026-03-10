Greenridge Exploration schließt Earn-in für das Nickelprojekt Electra zu 100 % ab

10. März 2026, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. („Greenridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXP | FWB: HW3 | OTCQB: GXPLF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Verpflichtungen gemäß den Bedingungen einer Optionsvereinbarung für Mineralkonzessionsgebiete vom 17. Dezember 2020 (die „Optionsvereinbarung“) erfüllt hat, um eine 100-prozentige Beteiligung am Nickelprojekt Electra („Electra“ oder das „Projekt“) zu erwerben, das sich im Shebandowan-Grünsteingürtel (Greenstone Belt) im Thunder Bay South Mining District in Ontario (Kanada) befindet. Electra umfasst 212 Claim-Einheiten mit einer Gesamtfläche von 4.571 Hektar und ist höffig für Nickel-Kupfer-Kobalt („Ni-Cu-Co“), Elemente der Platingruppe („PGEs“) und Goldmineralisierungen.

Abbildung 1 – Lage des Nickelprojekts Electra mit Minerallagerstätten und -vorkommen

Highlights des Nickelprojekts Electra

- Electra liegt etwa fünfunddreißig (35) Kilometer nordwestlich von Thunder Bay in einem ergiebigen Explorationsbezirk, der gut an Highways, Straßen und Wege angebunden ist, und befindet sich in der Nähe einer Stromleitung und der Canadian National Railroad (siehe Abbildung 1).

- Die ehemalige Mine Shebandowan, die von 1972 bis 1998 von Inco Ltd. betrieben wurde, befindet sich etwa fünfunddreißig (35) Kilometer nordwestlich von Electra. Die Produktion umfasste 9,29 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 1,75 % Nickel, 0,88 % Kupfer, 0,063 % Kobalt und 1,83 Gramm PGEs pro Tonne („g/t“).1

- In Electra wurde eine bedeutende Goldmineralisierung identifiziert. Im Jahr 1995 kartierte Hemlo Gold Mines Inc. („Hemlo“) ein goldhaltiges System über eine Streichlänge von 700 Metern und entnahm Proben mit bis zu 82,5 g/t Gold am nordöstlichen Ufer des Bateman Lake innerhalb eines interpretierten Timiskaming-Konglomerats, das Hemlo als distalen Ausbiss eines größeren goldhaltigen Systems in der Tiefe interpretierte.2

- Das von Thunder Gold Corp. betriebene Goldkonzessionsgebiet Tower Mountain befindet sich etwa fünf (5) Kilometer nordöstlich des von Hemlo entlang der Thunder Lake-Verwerfung entdeckten Goldvorkommens (siehe Abbildung 1) und beherbergt eine geschätzte Mineralressource, Stichtag 19. Januar 2026, die eine angedeutete Ressource von 514.000 Unzen Gold in 34,5 Millionen Tonnen bei einem Durchschnittsgehalt von 0,46 g/t Gold und einem Cut-off-Gehalt von 0,19 g/t Gold sowie eine vermutete Ressource von 3.053.000 Unzen Gold in 211,1 Millionen Tonnen bei einem Durchschnittsgehalt von 0,45 g/t Gold und einem Cut-off-Gehalt von 0,19 g/t Gold beherbergt. 3

Greenridge hält Electra für nur wenig erkundet, insbesondere im nördlichen Teil des Projekts, wo bisher nur wenige Explorationsarbeiten an der Oberfläche durchgeführt wurden. ALX Resources Corp. („ALX“), ein Unternehmen, das im Dezember 2024 vollständig von Greenridge übernommen wurde, führte Anfang 2021 eine projektweite helikoptergestützte VTEMTM-Vermessung über Electra durch und identifizierte mehrere geophysikalische Leiter. Im Anschluss daran wurden in den Jahren 2022 und 2024 acht (8) Diamantkernbohrungen zur Erkundung der Nickelmineralisierung niedergebracht, wobei die besten Probenergebnisse 1.260 ppm (Parts per Million) Nickel über 3,5 Meter von 66,90 bis 70,40 Metern und 2.040 ppm Nickel über 1,0 Meter von 129,85 bis 130,85 Metern in Bohrung Elec22-01 sowie 1.054 ppm Nickel über 10,5 Meter von 13,00 bis 23,50 Metern in Bohrung Elec22-06 aufwiesen.4

Details zum Erwerb

Gemäß der Optionsvereinbarung erwarb Greenridge eine 100-prozentige Beteiligung von einer Verkäufergruppe aus Ontario (die „Verkäufer“) gegen:

- Barzahlungen in Höhe von insgesamt 135.000 Dollar;

- eine Million (1.000.000) Stammaktien von ALX, die wie folgt ausgegeben wurden: (1) 300.000 zu 0,08 Dollar, (2) 250.000 zu 0,085 Dollar, (3) 200.000 zu 0,035 Dollar, (4) 150.000 zu 0,035 Dollar, (5) 100.000 zu 0,03 Dollar, (6) 4.500 Stammaktien von Greenridge, ausgegeben zu einem angenommenen Preis von 0,395 Dollar, und

- Abschluss von förderfähigen Explorationsausgaben in Höhe von über 500.000 Dollar zwischen 2021 und 2026.

Electra unterliegt einer Net Smelter Return Royalty („NSR“) in Höhe von 2,5 %, die bei Verkauf wertvoller Mineralien aus dem Projekt an die Verkäufer zu entrichten ist. Greenridge hat jederzeit das Recht, von den Verkäufern bis zu 1,5 % der NSR in Schritten von 0,5 % für 500.000 Dollar pro 0,5 % zu erwerben.

Über Electra

Electra liegt innerhalb des westlichen Ausläufers der Subprovinz Abitibi-Wawa-Shebandowan der strukturellen Provinz Superior des Kanadischen Schildes. Die vulkano-sedimentären Einheiten dieses Gürtels sind im Süden durch granitisches Gelände und im Norden durch die Subprovinz Quetico begrenzt.

Ein wichtiges strukturelles Merkmal, das als die Thunder Lake-Verwerfung bezeichnet wird und von Nordost nach Südwest streicht, wurde mittels luftgestützter magnetischer Geophysik durch Electra hindurch verfolgt und wird als Verwerfung lithosphärischen Maßstabs interpretiert. Diese Art von tief reichender Struktur ist eine Voraussetzung für die Entstehung von Mineralisierungen aus magmatischen Quellen.

Die historische Exploration in Electra seit den 1960er-Jahren bestand aus sporadischen Prospektionsarbeiten, Bodenprobenahmen, Schürfungen und begrenzten geophysikalischen Programmen und Bohrprogrammen, die sich auf Nickel- und Goldmineralisierungen konzentrierten. Ein Bohrprogramm der Winslow Gold Corp. aus dem Jahr 1995 durchteufte mehrere Zonen mit Ni-Cu-Co- und Zinkmineralisierung, darunter 16,6 Meter mit 0,15 % Nickel. In einem Vorkommen in der Kwiatkowski-Zone wurden bei Prospektionsarbeiten am Boden komatiitische Gesteine gefunden, die Gehalte von bis zu 9.482 ppm Nickel zeigten. Die Komatiite, die dieses Vorkommen beherbergen, zeichnen sich durch Spinifex-Texturen aus, die mit der Nickelmineralisierung in Zusammenhang stehen. Bei anschließenden Schürfarbeiten und Schlitzprobenahmen in den Komatiiten durch Linear Metals Corporation im Jahr 2008 wurden maximale Gehalte von 6.675 ppm Nickel über 3,7 Meter ermittelt.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, M.Sc., P.Geo., einem geologischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person von Greenridge gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen hinsichtlich der historischen Explorationsarbeiten bei Electra geprüft, einschließlich einer umfassenden Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die den hierin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern gesammelt und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge in Verbindung stehen, von der qualifizierten Person weder überprüft noch bestätigt wurden. Die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf Electra. Das Management weist außerdem darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen in benachbarten oder nahe gelegenen Mineralkonzessionsgebieten – unabhängig davon, ob sie sich auf angegebene aktuelle Ressourcenschätzungen oder historische Ressourcenschätzungen beziehen – nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die bei dem Projekt verzeichnet werden können.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 23 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 272.849 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Gold-, Nickel- und Kupferentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 14 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 196.338 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 9 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Gold, Nickel- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 76.511 Hektar beinhalten. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

- Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC, 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m5.

- Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Paladin Energy entfernt.

- Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O86, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt7 enthielten.

- Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe8, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra9, die 31,13 % U3O8 ergab.

- Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu10.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 – Mineral Deposit Inventory, Ministry of Energy, Northern Development and Mines („ENDM”), #MDI52B09SE00003.

2 - Hemlo Gold Mines Inc., ENDM Assessment File #52A12SE0001, 1996.

3 – Pressemitteilung von Thunder Gold Corp. vom 26. Januar 2026 mit Statistiken aus einer Mineralressourcenschätzung mit Wirksamkeitsdatum vom 19. Januar 2026, erstellt von Lewis, W., P. Geo., et al, von Micon Internation Limited.

4 – Electra Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 20. Juli 2022.

5 - Black Lake: Pressemitteilung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

6 –Gibbons Creek: Pressemitteilung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

7 – McKenzie Lake: Pressemitteilung ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

8 – Nut Lake: Bewertungsbericht 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

9 – Nut Lake: Pressemitteilung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

10 – Firebird Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anvisieren“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „würden“, „könnten“, „vorsehen“ und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Greenridge, das künftige Wachstumspotenzial von Greenridge und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Nickel, Kupfer, Kobalt, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Greenridge, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen enthalten, darunter unter anderem Aussagen zum Projekt und seinem Mineralisierungspotenzial, zu den Zielen, Vorgaben oder Zukunftsplänen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, zu weiteren Explorationsarbeiten im Rahmen des Projekts in der Zukunft und zu den potenziellen Vorteilen, die sich für das Unternehmen aus der Erfüllung seiner Verpflichtungen gemäß dem Optionsvertrag ergeben. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Nickel-, Kupfer-, Kobalt-, Gold- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

