    Coface Deutschland / Coface Länder- & Branchenrisiken 2026: 160 Länder, ...

    Coface Länder- & Branchenrisiken 2026: 160 Länder, ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Coface Länder- & Branchenrisiken 2026: 160 Länder, 13 Branchen, 1 Handbuch
    Mainz (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface hat das "Country & Sector Risk Handbook 2026" veröffentlicht. Die 30. Auflage des digitalen Handbuchs bietet auf 116 Seiten detaillierte Analysen zu 160 Ländern und 13 globalen Wirtschaftszweigen. Die jährliche Publikation ist eine zentrale Ressource im Kredit- und Risikomanagement und steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.

    "Angesichts globaler wirtschaftlicher Schocks und einer immer komplexeren geopolitischen Lage brauchen Unternehmen und ihre Entscheider mehr denn je zuverlässige Instrumente, um internationale Geschäfte und Investitionen auf Basis belastbarer Informationen zu steuern", sagt Katarzyna Kompowska, Coface-CEO für Nordeuropa. "Als Kreditversicherer sind wir täglich mitten im wirtschaftlichen Geschehen und haben Markttrends und Dynamiken im Blick. Für Kredit- und Risikomanager liefert unser jährliches Handbuch detaillierte Analysen über weltweite Märkte und Branchen."

    Globale Risikobewertungen und umfassende Analysen

    Die aktuelle Ausgabe vereint die Analyse von 160 Ländern mit makroökonomischen Daten, branchenspezifischen Risikobewertungen und fundierten politischen Einschätzungen. Als praxisnaher Leitfaden unterstützt das Handbuch Unternehmen dabei, die Herausforderungen im internationalen Handel mit mehr Klarheit und Sicherheit zu bewältigen. Die Analyse umfasst:

    - Entwicklung wirtschaftlicher Kennzahlen und Prognosen für 160 Volkswirtschaften
    - Branchenspezifische Risikobewertungen für 13 global bedeutende Industrien - Regionale Trends und deren Auswirkungen auf den internationalen Handel

    Das Handbuch steht HIER
    (https://www.coface.de/lp/coface-country-sector-risk-handbook-2026) kostenfrei zum Download zur Verfügung.

    Pressekontakt:

    Coface, Niederlassung in Deutschland
    Sebastian Knierim - Pressesprecher -
    Tel. 06131/323-335
    mailto:sebastian.knierim@coface.com
    http://www.coface.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51597/6232796 OTS: Coface Deutschland






