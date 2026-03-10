    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    Lufthansa bietet wegen Iran-Krieg zusätzliche Fernflüge an

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa setzt kurzfristig Extra-Langstrecken
    • München-Singapur, FRA-Kapstadt, Riad; Austrian
    • Vorbuchungen Asien +75%; Golf-Konkurrenten weg
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg stellt den weltweiten Luftverkehr auf den Kopf, nun reagiert die Lufthansa mit Extraflügen nach Asien und Afrika. Der Konzern legt wegen der stark gestiegenen Nachfrage kurzfristig zusätzliche Langstreckenverbindungen auf, teilte der Konzern in Frankfurt mit.

    Für die kommenden Wochen plant Lufthansa vier Extraflüge von München nach Singapur und zurück sowie zwei Sonderflüge von Frankfurt nach Kapstadt. Darüber hinaus seien zwei zusätzliche Flüge von Frankfurt nach Riad vorgesehen. Für die Tochter Austrian Airlines wurden bereits zehn Sonderflüge von Wien nach Bangkok und zurück eingerichtet. Der Lufthansa-Konzern beobachte die Marktentwicklung und schließe weitere Zusatzflüge nicht aus.

    Die Lufthansa bekommt einerseits die Folgen des Iran-Kriegs zu spüren und hat Flüge zu mehreren Zielen in den Nahen Osten ausgesetzt. Andererseits ist sie Profiteur der Turbulenzen, die der Konflikt im globalen Luftverkehr ausgelöst hat. Die Vorbuchungen für Direktflüge in Richtung Asien lägen derzeit 75 Prozent über Vorjahr, sagte jüngst Konzernchef Carsten Spohr bei der Vorlage der Jahresbilanz in Frankfurt.

    Grund sind die stillstehenden Drehkreuze der Golf-Airlines Emirates und Qatar aus den Arabischen Emiraten, die sonst einen Großteil des Verkehrs nach Asien, Australien und Afrika abwickeln und zum harten Konkurrenten für Lufthansa geworden sind. Auch bei Luftfracht bei Lufthansa Cargo gebe es eine Sondernachfrage, hatte Spohr berichtet./als/DP/nas

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,84 % und einem Kurs von 8,114 auf Tradegate (10. März 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -8,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,74 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -13,67 %/+11,00 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
