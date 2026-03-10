Die Ruhe vor dem Sturm?

Implenia ist ein integrierter Bau- und Immobiliendienstleister mit Fokus auf komplexe Infrastruktur- und Hochbauprojekte in Europa. Das Unternehmen konzentriert sich zunehmend auf technisch anspruchsvolle Projekte wie Tunnelbau, Datacenter, Gesundheitsimmobilien und Infrastruktur – Bereiche mit hohen Eintrittsbarrieren und attraktiveren Margen.

Implenia hat 2025 den Auftragsbestand deutlich auf CHF 8,5 Mrd. (+24,7%) gesteigert. Damit verbessert sich die Planungssicherheit für die kommenden Jahre erheblich. Besonders relevant: Die gesicherten Umsätze für 2027 liegen bereits rund 24% über dem Vorjahreswert, während die Visibilität für die Folgejahre sogar um 62% gestiegen ist. Gleichzeitig steigt die Qualität des Auftragsbestands: Die vorkalkulierte Projektmarge hat sich von 7,3% auf 7,8% verbessert. Das zeigt, dass Implenia zunehmend selektiver Projekte mit attraktiver Profitabilität akquiriert.

Operativ konnte Implenia das EBIT auf CHF 140,5 Mio. (+7,6%) steigern und damit die Prognose von CHF 140 Mio. erreichen, während die EBIT-Marge auf 4,0% gestiegen ist. Mittelfristig strebt das Unternehmen weiterhin eine EBIT-Marge von über 4,5% an. Für 2026 stellt Implenia ein EBIT von rund CHF 150 Mio. in Aussicht – vor zusätzlichen Wachstumsinvestitionen von CHF 10–20 Mio.. Diese Investitionen sollen gezielt in margenstarke Wachstumsfelder (Datacenter, Gesundheits- / Life-Science-immobilien, Verteidigungsinfrastruktur) durch den Aufbau von Teams, Organisation und selektive Akquisitionen fließen. Für 2027 strebt Implenia ein EBIT von über CHF 150 Mio. an.

Potenziale in den einzelnen Bereichen

▶️ Buildings: Auftragsbestand von CHF 2,8 Mrd. (+18%), Fokus auf Datacenter, Gesundheits- sowie Forschungs- und Bildungsgebäude.

▶️ Civil Engineering: Auftragsbestand von CHF 5,6 Mrd. (+28,8%), Wachstum durch große Infrastruktur-, Tunnel- und Brückenprojekte.

▶️ Service Solutions: Ausbau margenstärkerer Dienstleistungen wie Planung, Engineering und Logistikleistungen; Assets under Management bei Wincasa inzwischen über CHF 84 Mrd.

Implenia profitiert von mehreren strukturellen Wachstumstreibern wie steigenden Infrastrukturinvestitionen (u.a. Tunnelbau, Gesundheit / Life Sciences), dem Ausbau von Datacentern sowie Investitionen in Energie- und Mobilitätsinfrastruktur aber auch dem Sanierungsbedarf der Verteidigungsstruktur in Deutschland. Der deutlich höhere Auftragsbestand und die steigenden Projektmargen schaffen eine gute Basis für Umsatz- und Ergebniswachstum in den kommenden Jahren – insbesondere mit Blick auf 2027.

Die Implenia Aktie ist mit 4,7% im Tigris Small und Micro Cap Growth Fund gewichtet.

--------------------

Bildquelle: Implenia AG