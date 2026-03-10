Die Ruhe vor dem Sturm?

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsImplenia AktievorwärtsNachrichten zu Implenia

    Implenia ist ein integrierter Bau- und Immobiliendienstleister mit Fokus auf komplexe Infrastruktur- und Hochbauprojekte in Europa.

    Implenia ist ein integrierter Bau- und Immobiliendienstleister mit Fokus auf komplexe Infrastruktur- und Hochbauprojekte in Europa. Das Unternehmen konzentriert sich zunehmend auf technisch anspruchsvolle Projekte wie Tunnelbau, Datacenter, Gesundheitsimmobilien und Infrastruktur – Bereiche mit hohen Eintrittsbarrieren und attraktiveren Margen.

     

    Implenia hat 2025 den Auftragsbestand deutlich auf CHF 8,5 Mrd. (+24,7%) gesteigert. Damit verbessert sich die Planungssicherheit für die kommenden Jahre erheblich. Besonders relevant: Die gesicherten Umsätze für 2027 liegen bereits rund 24% über dem Vorjahreswert, während die Visibilität für die Folgejahre sogar um 62% gestiegen ist. Gleichzeitig steigt die Qualität des Auftragsbestands: Die vorkalkulierte Projektmarge hat sich von 7,3% auf 7,8% verbessert. Das zeigt, dass Implenia zunehmend selektiver Projekte mit attraktiver Profitabilität akquiriert.

     

    Operativ konnte Implenia das EBIT auf CHF 140,5 Mio. (+7,6%) steigern und damit die Prognose von CHF 140 Mio. erreichen, während die EBIT-Marge auf 4,0% gestiegen ist. Mittelfristig strebt das Unternehmen weiterhin eine EBIT-Marge von über 4,5% an. Für 2026 stellt Implenia ein EBIT von rund CHF 150 Mio. in Aussicht – vor zusätzlichen Wachstumsinvestitionen von CHF 10–20 Mio.. Diese Investitionen sollen gezielt in margenstarke Wachstumsfelder (Datacenter, Gesundheits- / Life-Science-immobilien, Verteidigungsinfrastruktur) durch den Aufbau von Teams, Organisation und selektive Akquisitionen fließen. Für 2027 strebt Implenia ein EBIT von über CHF 150 Mio. an.

     

    Potenziale in den einzelnen Bereichen

    ▶️ Buildings: Auftragsbestand von CHF 2,8 Mrd. (+18%), Fokus auf Datacenter, Gesundheits- sowie Forschungs- und Bildungsgebäude.

    ▶️ Civil Engineering: Auftragsbestand von CHF 5,6 Mrd. (+28,8%), Wachstum durch große Infrastruktur-, Tunnel- und Brückenprojekte.

    ▶️ Service Solutions: Ausbau margenstärkerer Dienstleistungen wie Planung, Engineering und Logistikleistungen; Assets under Management bei Wincasa inzwischen über CHF 84 Mrd.

     

    Implenia profitiert von mehreren strukturellen Wachstumstreibern wie steigenden Infrastrukturinvestitionen (u.a. Tunnelbau, Gesundheit / Life Sciences), dem Ausbau von Datacentern sowie Investitionen in Energie- und Mobilitätsinfrastruktur aber auch dem Sanierungsbedarf der Verteidigungsstruktur in Deutschland. Der deutlich höhere Auftragsbestand und die steigenden Projektmargen schaffen eine gute Basis für Umsatz- und Ergebniswachstum in den kommenden Jahren – insbesondere mit Blick auf 2027.

     

    Die Implenia Aktie ist mit 4,7% im Tigris Small und Micro Cap Growth Fund gewichtet.

     

    Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

     

    --------------------

     

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

    Bildquelle: Implenia AG

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Lukas Spang
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
