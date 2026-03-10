    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Erholung verpufft - Biontech-Kurs bricht ein

    Aktien New York Ausblick - Erholung verpufft - Biontech-Kurs bricht ein
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Mit der Erholung der Kurse an den US-Börsen dürfte es am Dienstag schon wieder vorbei sein. Die Aussage von US-Präsident Donald Trump, wonach der Krieg im Nahen Osten "so gut wie beendet" sei, hatte am Vortag für Kursgewinne gesorgt. Doch eine Fortsetzung dieser zaghaften Aufwärtsbewegung zeichnet sich im vorbörslichen Handel nicht ab.

    Stratege Matt Gertken vom Analysehaus BCA Research zeigte sich skeptisch mit Blick auf ein baldiges Ende des Kriegs: Trump habe das Ziel ausgegeben, den Iran zu entwaffnen. Dazu müsse das Nuklear- und Raketenprogramm des Landes beendet werden, die Kriegsflotte an die Leine gelegt und die Unterstützung terroristischer Gruppen eingestellt werden. ""Diese Ziele sind bislang kaum erreicht worden", lautet Gertkens Fazit.

    Der Dow Jones Industrial wurde rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent niedriger indiziert bei 47.570 Punkten. Der Nasdaq 100 gab um 0,2 Prozent auf 24.910 Zähler nach.

    Im vorbörslichen Handel brachen die Aktien von Biontech um 18 Prozent ein. Die beiden Gründer des Impfstoffentwicklers, Ugur Sahin und Özlem Türeci, verlassen überraschend das Unternehmen. Zudem meldete Biontech für 2025 einen Verlust von gut einer Milliarde Euro.

    Papiere von Vertex legten um sechs Prozent zu. Das Pharmaunternehmen erfreute die Anleger mit positiven Studiendaten zu einem Mittel gegen eine seltene Nierenerkrankung.

    Amazon will Anleihen in zweistelliger Milliardenhöhe in Dollar und Euro auflegen. Das bewegte den Aktienkurs vorbörslich kaum. Auch Papiere von AT&T reagierten bislang verhalten auf die Ankündigung von Investitionen von mehr als 250 Milliarden Dollar.

    Aktien des Halbleiterkonzerns Qualcomm verloren drei Prozent. Die Bank of America nahm die Bewertung der Aktien mit "Underperform" auf./bek/stk

     

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 183,3 auf Tradegate (10. März 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -25,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 17,38 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 146,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +67,14 %/+121,43 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
