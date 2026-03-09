JDC Group: Kommt mit den Zahlen der nächste Kursschub?

Der zuletzt veröffentlichte Bericht für die ersten neun Monate wurde an der Börse mit gemischten Reaktionen aufgenommen. Operativ entwickelte sich das Geschäft zwar durchaus positiv, doch gleichzeitig konkretisierte das Management seine Prognose für das Gesamtjahr auf den unteren Bereich der zuvor angehobenen Zielspanne. Demnach werden für 2025 Umsätze zwischen 260 und 280 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 20,5 bis 22,5 Mio. Euro erwartet.

Nach dem Rekordstand der Aktie im vergangenen November hat sich der Kurs der JDC Group in den letzten Monaten etwas beruhigt. Die zuvor starke Aufwärtsbewegung ging in eine Seitwärts- beziehungsweise Konsolidierungsphase über. Diese Phase könnte jedoch bald beendet werden, denn morgen will das Unternehmen erste Eckdaten für das Geschäftsjahr 2025 vorlegen und gleichzeitig seine Erwartungen für die kommende Periode erläutern. Gerade der Ausblick dürfte für Anleger eine zentrale Rolle spielen.

Um diese Ziele zu erreichen, müsste das Schlussquartal besonders stark ausfallen, da ein großer Teil des Jahresergebnisses in den letzten Monaten erwirtschaftet werden müsste. Unterstützung könnte dabei von der im Herbst übernommenen FMK-Gruppe kommen. Das Unternehmen gilt als sehr profitabel und kam zuletzt bei 38 Mio. Euro Umsatz auf eine EBITDA-Marge von rund 36 Prozent. Mit der Integration in den Konzern dürfte sich daher bereits ein spürbarer Beitrag zum Ergebnis ergeben.

Noch wichtiger als die endgültigen Zahlen für 2025 ist jedoch die Perspektive für das laufende Jahr. Das Management hatte zuletzt angekündigt, dass das EBITDA 2026 deutlich steigen und erstmals die Marke von 35 Mio. Euro überschreiten könnte – ein Zuwachs von mehr als 70 Prozent. Ein wesentlicher Treiber dieser Erwartung ist ebenfalls die FMK-Übernahme. Die dort vorhandene Kompetenz im Bereich digitaler Leadgenerierung erweitert die Möglichkeiten der JDC Group bei der Kundengewinnung erheblich und eröffnet zusätzliche Potenziale entlang der Wertschöpfungskette. Entsprechend dürfte genau beobachtet werden, ob der Vorstand weiterhin positive Fortschritte bei Integration und Synergien signalisiert.

Darüber hinaus könnte auch die langfristige Strategie erneut in den Fokus rücken. Nach der Akquisition wurde die mittelfristige Planung deutlich ambitionierter formuliert. Ursprünglich hatte das Unternehmen das Ziel ausgegeben, bis zum Jahr 2030 Umsätze von 450 bis 500 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 40 bis 50 Mio. Euro zu erreichen. Mittlerweile wird dieses Niveau deutlich früher für erreichbar gehalten.

Sollte diese Einschätzung bestätigt werden – eine Annahme, die auch von vielen Analysten geteilt wird –, könnte sich daraus weiteres Kurspotenzial ergeben. Auf Basis der erwarteten Gewinnentwicklung wäre die Aktie nur moderat bewertet. Vor diesem Hintergrund erscheinen die aktuellen Kurse für risikobereite Anleger durchaus interessant. Die nun anstehenden Jahreszahlen könnten daher zu einem wichtigen Wendepunkt für die weitere Entwicklung der JDC-Aktie werden.

