DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Den jüngsten Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant in der Erstlinienbehandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs habe er bereits befürchtet, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das größere kommerzielle Potenzial liege jedoch für die Therapie im Anfangsstadium der Krankheit./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 372,9EUR auf Lang & Schwarz (10. März 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

