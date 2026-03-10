DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse auf "Buy" belassen. Der Iran-Krieg habe die Volatilität an den Finanzmärkten erhöht, wobei es die wohl größten Volumensteigerungen im Rohstoffe- und Gashandel gegeben habe, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Deutlichere Schwankungen bedeuteten aber nicht automatisch steigende Erlöse in allen Geschäften - ein Ende der Kämpfe könnte sich positiv auf andere Bereiche auswirken. Unter den Börsenbetreibern dürfte vor allem sein Favorit Euronext einen guten Jahresstart hingelegt haben. Deren Aktie empfiehlt Goy ebenso wie Deutsche Börse und London Stock Exchange zum Kauf./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 241,6EUR auf Tradegate (10. März 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



