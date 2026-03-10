Börsen Update
Börsen Update Europa - 10.03. - FTSE Athex 20 stark +5,29 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX steht bei 23.908,97 PKT und gewinnt bisher +0,49 %.
Top-Werte: Continental +3,17 %, Bayer +3,11 %, Infineon Technologies +3,02 %
Flop-Werte: Beiersdorf -1,97 %, adidas -1,82 %, Fresenius Medical Care -1,36 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:47) bei 29.728,74 PKT und steigt um +0,84 %.
Top-Werte: AUTO1 Group +5,42 %, Deutsche Lufthansa +3,53 %, Kion Group +3,43 %
Flop-Werte: PUMA -2,39 %, K+S -2,01 %, TUI -1,49 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.622,41 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +5,82 %, Eckert & Ziegler +3,35 %, Nordex +3,31 %
Flop-Werte: Evotec -15,95 %, ATOSS Software -2,25 %, SAP -1,07 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.806,04 PKT und steigt um +0,32 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +6,80 %, Bayer +3,11 %, Infineon Technologies +3,02 %
Flop-Werte: L'Oreal -2,27 %, DANONE -2,05 %, adidas -1,82 %
Der ATX steht aktuell (13:59:57) bei 5.451,51 PKT und steigt um +2,32 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,62 %, DO & CO +5,12 %, Raiffeisen Bank International +4,82 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,79 %, EVN -1,23 %, Immofinanz -0,69 %
Der SMI steht aktuell (13:59:58) bei 13.071,78 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: ABB +1,60 %, Roche Holding +1,21 %, Holcim +0,79 %
Flop-Werte: Novartis -2,91 %, Swisscom -2,58 %, Nestle -2,14 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.035,60 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: Societe Generale +1,89 %, Airbus +1,73 %, LEGRAND +1,32 %
Flop-Werte: L'Oreal -2,27 %, Euronext -2,24 %, DANONE -2,05 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.073,24 PKT und gewinnt bisher +1,77 %.
Top-Werte: Sandvik +3,07 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +2,82 %, SSAB Registered (A) +2,80 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,20 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,82 %, Swedbank Shs(A) -0,08 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.370,00 PKT und steigt um +5,29 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +2,87 %, Piraeus Port Authority +2,77 %, Viohalco +1,94 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -3,10 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,28 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,50 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.