Börsen Update Europa - 10.03. - FTSE Athex 20 stark +5,29 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:47) bei 29.728,74 PKT und steigt um +0,84 %. Top-Werte: AUTO1 Group +5,42 %, Deutsche Lufthansa +3,53 %, Kion Group +3,43 % Flop-Werte: PUMA -2,39 %, K+S -2,01 %, TUI -1,49 %

Der DAX steht bei 23.908,97 PKT und gewinnt bisher +0,49 %. Top-Werte: Continental +3,17 %, Bayer +3,11 %, Infineon Technologies +3,02 % Flop-Werte: Beiersdorf -1,97 %, adidas -1,82 %, Fresenius Medical Care -1,36 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.622,41 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +5,82 %, Eckert & Ziegler +3,35 %, Nordex +3,31 %

Flop-Werte: Evotec -15,95 %, ATOSS Software -2,25 %, SAP -1,07 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.806,04 PKT und steigt um +0,32 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +6,80 %, Bayer +3,11 %, Infineon Technologies +3,02 %

Flop-Werte: L'Oreal -2,27 %, DANONE -2,05 %, adidas -1,82 %

Der ATX steht aktuell (13:59:57) bei 5.451,51 PKT und steigt um +2,32 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,62 %, DO & CO +5,12 %, Raiffeisen Bank International +4,82 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,79 %, EVN -1,23 %, Immofinanz -0,69 %

Der SMI steht aktuell (13:59:58) bei 13.071,78 PKT und fällt um -0,09 %.

Top-Werte: ABB +1,60 %, Roche Holding +1,21 %, Holcim +0,79 %

Flop-Werte: Novartis -2,91 %, Swisscom -2,58 %, Nestle -2,14 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.035,60 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: Societe Generale +1,89 %, Airbus +1,73 %, LEGRAND +1,32 %

Flop-Werte: L'Oreal -2,27 %, Euronext -2,24 %, DANONE -2,05 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.073,24 PKT und gewinnt bisher +1,77 %.

Top-Werte: Sandvik +3,07 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +2,82 %, SSAB Registered (A) +2,80 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,20 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,82 %, Swedbank Shs(A) -0,08 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.370,00 PKT und steigt um +5,29 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +2,87 %, Piraeus Port Authority +2,77 %, Viohalco +1,94 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -3,10 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,28 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,50 %