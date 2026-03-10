Hewlett Packard Enterprise Aktie fällt um -3,18 % - 10.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Hewlett Packard Enterprise Aktie. Mit einer Performance von -3,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,83 %, geht es heute bei der Hewlett Packard Enterprise Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Hewlett Packard Enterprise insgesamt ein Minus von -10,19 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie damit um +1,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,13 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Hewlett Packard Enterprise auf -7,89 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

Hewlett Packard Enterprise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,52 % 1 Monat -5,13 % 3 Monate -10,19 % 1 Jahr +29,34 %

Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,39 Mrd.EUR € wert.

Das erste Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2026 ist geschafft - mit einem verbesserten Umsatz von 7,85 Mrd. $ auf 9,3 Mrd. $. Trotz des steigenden Umsatzes sinkt die Aktie von HEWLETT PACKARD ENTERPRISE heute leicht - Grund ist ein sinkender …

So schlagen sich die Wettbewerber von Hewlett Packard Enterprise

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,75 %. IBM notiert im Minus, mit -0,14 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,97 %. NetApp verliert -0,07 % Dell Technologies Registered (C) notiert im Plus, mit +0,30 %.

Hewlett Packard Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hewlett Packard Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hewlett Packard Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.