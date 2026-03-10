    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHewlett Packard Enterprise AktievorwärtsNachrichten zu Hewlett Packard Enterprise

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hewlett Packard Enterprise Aktie fällt um -3,18 % - 10.03.2026

    Am 10.03.2026 ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie, bisher, um -3,18 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hewlett Packard Enterprise Aktie.

    Besonders beachtet! - Hewlett Packard Enterprise Aktie fällt um -3,18 % - 10.03.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

    Hewlett Packard Enterprise Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Hewlett Packard Enterprise Aktie. Mit einer Performance von -3,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,83 %, geht es heute bei der Hewlett Packard Enterprise Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.300,00€
    Basispreis
    4,56
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.300,00€
    Basispreis
    4,55
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Hewlett Packard Enterprise insgesamt ein Minus von -10,19 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie damit um +1,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,13 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Hewlett Packard Enterprise auf -7,89 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,52 %
    1 Monat -5,13 %
    3 Monate -10,19 %
    1 Jahr +29,34 %

    Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,39 Mrd.EUR € wert.

    Hewlett Packard Enterprise mit Zahlen: Was ist jetzt noch drin für die Aktie?


    Umsatzsprung bei HPE


    Das erste Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2026 ist geschafft - mit einem verbesserten Umsatz von 7,85 Mrd. $ auf 9,3 Mrd. $. Trotz des steigenden Umsatzes sinkt die Aktie von HEWLETT PACKARD ENTERPRISE heute leicht - Grund ist ein sinkender …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Hewlett Packard Enterprise

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,75 %. IBM notiert im Minus, mit -0,14 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,97 %. NetApp verliert -0,07 % Dell Technologies Registered (C) notiert im Plus, mit +0,30 %.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hewlett Packard Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hewlett Packard Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hewlett Packard Enterprise

    -3,76 %
    +3,26 %
    -5,48 %
    -10,68 %
    +29,02 %
    +35,96 %
    +50,01 %
    +127,43 %
    +136,00 %
    ISIN:US42824C1099WKN:A140KD



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Hewlett Packard Enterprise Aktie fällt um -3,18 % - 10.03.2026 Am 10.03.2026 ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie, bisher, um -3,18 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hewlett Packard Enterprise Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     