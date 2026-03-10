    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Reederei Scandlines setzt neue Batteriefähre ein

    Für Sie zusammengefasst
    PUTTGARDEN/ROSTOCK (dpa-AFX) - Die Reederei Scandlines, die zwischen Deutschland und Dänemark verkehrt, setzt eine neue Batteriefähre ein. Die Frachtfähre "The Baltic Whale" habe ihre erste reguläre Fahrt absolviert, sagte eine Sprecherin der dänisch-deutschen Reederei.

    Nach Angaben von Scandlines verfügt das Schiff über eines der weltweit größten Batteriesysteme an Bord einer Fähre. "The Baltic Whale" kann demnach im Regelbetrieb rein elektrisch zwischen dem schleswig-holsteinischen Puttgarden und dem dänischen Rødby verkehren. Auf dem Schiff sind auch Dieselgeneratoren verbaut, die bei Bedarf eingesetzt werden können.

    Scandlines verfügt noch über eine weitere Frachtfähre, die überwiegend auf der Route Puttgarden-Rødby im Einsatz war. Sie befuhr ersatzweise auch die Strecke zwischen Rostock und Gedser in Dänemark. Die alte Fähre soll demnächst aus dem Betrieb genommen werden, sagte die Sprecherin.

    Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) lobte die Reederei. "Die Jungfernfahrt der "The Baltic Whale" ist ein wichtiger Meilenstein für den Klimaschutz in der Schifffahrt", sagte Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger. Die Fahrt des Schiffs zeige, dass es bereits möglich sei, anspruchsvolle Strecken emissionsfrei zurückzulegen./lkm/DP/stw






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig.
