Reederei Scandlines setzt neue Batteriefähre ein

PUTTGARDEN/ROSTOCK (dpa-AFX) - Die Reederei Scandlines, die zwischen Deutschland und Dänemark verkehrt, setzt eine neue Batteriefähre ein. Die Frachtfähre "The Baltic Whale" habe ihre erste reguläre Fahrt absolviert, sagte eine Sprecherin der dänisch-deutschen Reederei.

Nach Angaben von Scandlines verfügt das Schiff über eines der weltweit größten Batteriesysteme an Bord einer Fähre. "The Baltic Whale" kann demnach im Regelbetrieb rein elektrisch zwischen dem schleswig-holsteinischen Puttgarden und dem dänischen Rødby verkehren. Auf dem Schiff sind auch Dieselgeneratoren verbaut, die bei Bedarf eingesetzt werden können.