Das Material hinter der KI-Revolution

NVIDIAs massiver Vorstoß in die Photonik sendet ein wichtiges Signal an den Markt: Die Zukunft der KI wird nicht nur von schnelleren Chips abhängen, sondern auch von schnelleren und effizienteren Möglichkeiten, enorme Datenmengen zu bewegen.

Deshalb hat NVIDIA kürzlich 4 Milliarden USD in die Photonik-Unternehmen Coherent und Lumentum investiert, um sich die nächste Generation optischer Technologien zu sichern, die die KI-Rechenzentren von morgen antreiben sollen.

Während KI-Systeme auf Tausende oder sogar Millionen von GPUs skalieren, werden herkömmliche Kupferverbindungen zunehmend zu einem großen Engpass. Daten mithilfe von Licht statt Elektrizität zu übertragen – ein Feld, das als Photonik bekannt ist – ermöglicht eine deutlich schnellere und energieeffizientere Datenübertragung. NVIDIAs CEO Jensen Huang beschrieb diese Entwicklungen als Teil des Aufbaus der nächsten Generation von „Gigawatt-KI-Fabriken“.

Was viele Investoren noch nicht erkannt haben: Diese schnell wachsende KI-Infrastruktur ist auf hochspezialisierte Materialien angewiesen, darunter Fused-Silica-Glas und hochreinen Silicasand. Diese Materialien stehen weiter unten in der Wertschöpfungskette und sorgen selten für Schlagzeilen, sind jedoch entscheidend für die Leistungsfähigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit von Technologien der nächsten Generation.

Die meisten Menschen halten Sand für etwas Gewöhnliches und wenig Wertvolles. In Wirklichkeit gehört hochreiner Silicasand zu den strategisch wichtigsten Rohstoffen hinter den fortschrittlichsten Technologien unserer Zeit. Nach der Verarbeitung zu ultrahoher Reinheit wird er zu einem unverzichtbaren Ausgangsmaterial für Halbleiter, Photonik, Glasfasern, Solarglas, moderne Elektronik und sogar für aufkommende Quantentechnologien.

Genau hier positioniert sich Homerun Resources Inc. innerhalb der Lieferkette für fortschrittliche Silica-Materialien.

Chemikalienfreier Durchbruch bei Fused Silica

In Zusammenarbeit mit Forschern der University of California, Davis, hat Homerun heute gezeigt, dass Silicasand aus dem unternehmenseigenen Santa Maria Eterna (SME) Silicasand Projekt in Brasilien mithilfe eines schnellen einstufigen thermoelektrischen Verfahrens, bekannt als Fast Joule Heating (FJH), direkt in Fused-Silica-Glas umgewandelt werden kann – ohne chemische Reagenzien.

Wichtig ist, dass dieses Ergebnis auf früheren unabhängigen Testarbeiten von Dorfner Anzaplan aufbaut, die bereits bestätigt hatten, dass Homeruns SME-Silicasand als geeignetes Ausgangsmaterial für die Herstellung von Fused Silica mittels konventioneller mehrstufiger Verarbeitungsverfahren geeignet ist. Die neuen Arbeiten von UC Davis gehen noch einen Schritt weiter, indem sie zeigen, dass sich dasselbe Material auch über einen schnelleren und potenziell effizienteren einstufigen thermoelektrischen Ansatz umwandeln lässt.

Gleichzeitig hat Homerun sein Patentportfolio mit einer neuen Patentanmeldung für eine femtosekundenlaserbasierte Technologie zur Reinigung von Silica erweitert, die darauf ausgelegt ist, Silicasand ohne den Einsatz gefährlicher Chemikalien auf Reinheitsgrade im Ultrahochreinheitsbereich aufzuwerten.

Insgesamt zeigen diese Entwicklungen, dass Homerun sich in der Lieferkette mehrerer wachstumsstarker Technologiesektoren positioniert, darunter KI-Infrastruktur, Photonik, Halbleiter, Solarenergie und moderne Elektronik.

Vom Sand zum Hightech-Material

Obwohl Silica zu den am häufigsten vorkommenden Materialien der Erde gehört, ist hochreine Silica, die sich für fortschrittliche Technologien eignet, vergleichsweise selten.

Selbst wenn hochwertige Silica-Lagerstätten entdeckt werden, erfordert die Umwandlung des Rohmaterials in Fused-Silica-Glas in der Regel komplexe industrielle Verarbeitungsprozesse mit mehreren Reinigungs- und Schmelzstufen. Diese konventionellen Verfahren sind teuer und energieintensiv. Sie erfordern häufig chemische Reagenzien und spezialisierte Anlagen, was das Angebot begrenzt, die Produktionskosten erhöht und mit erklärt, warum hochreine Fused Silica sowohl knapp als auch teuer bleibt.

Aus diesem Grund bleibt Fused Silica ein strategisch wichtiges Material mit vergleichsweise begrenzten globalen Produktionskapazitäten.

Ein schnellerer und sauberer Weg zur Herstellung von Fused Silica

Forscher an der UC Davis, die mit Homerun zusammenarbeiten, gingen der Frage nach, ob sich Silicasand aus dem SME Projekt mithilfe eines effizienteren einstufigen Verfahrens in Fused Silica umwandeln lässt.

Fast-Joule-Heating-(FJH)-Aufbau zur Umwandlung von Silicasand in Fused-Silica-Glas. Ein leitfähiges Medium ("Carbon Black") wird zwischen Graphitstopfen positioniert und rasch erhitzt, sobald eine gespeicherte elektrische Spannung aus einem Kondensator freigesetzt wird. Das System arbeitet in einer vakuumversiegelten Kammer, die mit kontrollierten Gasen befüllt werden kann und so die extremen Temperaturen ermöglicht, die für die Umwandlung von Silica in Fused-Silica-Glas erforderlich sind. Das Bild zeigt den Kern des Durchbruchs von UC Davis und Homerun: Einen einstufigen thermoelektrischen Prozess, der rohen Silicasand ohne chemische Reagenzien in ein hochwertiges Hightech-Material umwandelt und damit einen potenziell skalierbaren Produktionsweg für Fused Silica veranschaulicht – ein kritisches Material für Halbleiter, Photonik und moderne Elektronik.

„Entscheidend für den Erfolg unseres FJH-Prozesses war die Einbindung eines leitfähigen Mediums, durch das der Strom fließen konnte, während das Silicapulver gleichzeitig getrennt gehalten wurde. Daher entwickelten wir eine neue Rohr-in-Rohr-Konfiguration, bei der die Silica im inneren Rohr eingeschlossen ist, während das äußere Rohr das leitfähige Substrat (Graphit) enthält. Dieser Ansatz hilft dabei, die für eine längere Verarbeitung erforderlichen hohen Temperaturen aufrechtzuerhalten. Basierend auf unseren Ergebnissen hat die Synthese von Silica zu Fused-Silica-Glas mit unserer FJH-Anlage funktioniert [wie oben gezeigt]. Fused-Silica-Glas wurde sehr rasch erreicht, nachdem unsere Prozesstemperaturspitze etwa 2000 C erreicht hatte (oberhalb des Schmelzpunkts von Silica von 1710 C). Diese spannenden neuen Ergebnisse zur Verarbeitung zu Fused-Silica-Glas mittels Flash Joule Heating werden als Teil der fortlaufenden gemeinsamen Forschung berichtet, die von der Risbud Research Group an der UC Davis durchgeführt wird, und ergänzen frühere neue laserbasierte Techniken, die im selben Labor zur Reinigung des SME-Silicasands entwickelt wurden – alles im Rahmen der fortlaufenden Finanzierung durch Homerun.“ Subhash Risbud, Direktor der Risbud Research Group an der UC Davis, in der heutigen Pressemitteilung von Homerun.

Vereinfacht gesagt zeigte die Arbeit der UC Davis, dass Silicasand aus Homeruns SME Projekt im Labormaßstab direkt über einen schnellen einstufigen thermoelektrischen Prozess in Fused-Silica-Glas umgewandelt werden kann. Für Investoren ist das bedeutsam, weil es einen potenziell effizienteren und umweltschonenderen Weg in hochwertige Fused-Silica-Märkte aufzeigt, die mit Halbleitern, Photonik und moderner Elektronik verbunden sind.

Der Prozess unterscheidet sich deutlich von konventionellen Herstellungsverfahren für Fused Silica, bei denen hochreiner Quarz oder Silicasand typischerweise in Hochtemperaturöfen geschmolzen oder über chemische Gasphasenabscheidung verarbeitet wird.

Im Gegensatz dazu benötigt der Fast-Joule-Heating-Ansatz keine chemischen Reagenzien, erzeugt keinen umweltschädlichen Abfallstrom, kann potenziell mit erneuerbarer Energie betrieben werden und basiert auf vergleichsweise einfacher Anlagentechnik.

Sollte sich das Verfahren erfolgreich skalieren lassen, könnte diese Technologie einen bedeutenden Fortschritt in der Herstellung fortschrittlicher Silica-Materialien darstellen.

„Die Nutzung der Fast-Joule-Heating-Methode, um eine Rohprobe aus dem Homerun-SME-Silicasand-Projekt zu Fused-Silica-Glas zu verarbeiten, ist ein großer Schritt in unserer Entwicklung fortschrittlicher Materialien. Die FJH-Methode verwendet keine chemischen Reagenzien und erzeugt daher keinen umweltschädlichen Abfallstrom. Wenn die Energiequelle erneuerbar ist, handelt es sich um einen vollständig grünen Prozess. Wir haben FJH für diese Tests gewählt, weil das Verfahren in anderen Bereichen der Verarbeitung kritischer Materialien bereits mit handelsüblicher Ausrüstung skaliert wurde. Diese Techniken können nach den notwendigen Verbesserungen Fused-Silica-Glas erzeugen, das in medizinischen, pharmazeutischen, elektronischen, photonischen und anderen ähnlichen Technologie- und Energieanwendungen eingesetzt wird.“ Homerun-CEO Brian Leeners in der heutigen Pressemitteilung.

Fused Silica: Treiber für das Wachstum von KI, Photonik und Halbleitern

Fused Silica besitzt einzigartige physikalische und optische Eigenschaften, die das Material in mehreren kritischen Industrien unverzichtbar machen. Zu den wichtigsten Anwendungsfeldern zählen die Halbleiterfertigung, Lithographiesysteme, Wafersubstrate, Glasfasern, Lasersysteme, moderne Elektronik sowie aufkommende Anwendungen im Quantencomputing.

In der Halbleiterfertigung wird Fused Silica in Präzisionskomponenten und Lithographiesystemen eingesetzt, die für die Produktion moderner Chips erforderlich sind.

In der Photonik und optischen Vernetzung bildet Fused Silica die Grundlage für Glasfasern, Laser und andere Systeme, die auf außergewöhnliche optische Klarheit und thermische Stabilität angewiesen sind.

In KI-Rechenzentren ermöglicht optische Kommunikation mit Licht schnellere und energieeffizientere Verbindungen zwischen Prozessoren und Systemen.

Ultrahochreine Fused Silica gewinnt auch im Quantencomputing zunehmend an Bedeutung, wo sie als verlustarmes Substratmaterial dienen kann, sowie in medizinischen und pharmazeutischen Anwendungen, die hochspezialisiertes Glas erfordern.

Die Nachfrage in all diesen Märkten steigt rasch, während die digitale Infrastruktur weltweit weiter ausgebaut wird.

NVIDIAs Silizium-Photonik-Architektur für KI-Rechenzentren der nächsten Generation. Optische Interconnect-Technologien nutzen Licht, um Daten mit extrem hoher Geschwindigkeit zwischen Prozessoren zu übertragen und damit den enormen Rechenanforderungen moderner KI-Systeme gerecht zu werden. Diese Technologien sind auf spezialisierte Materialien wie Fused Silica angewiesen, die in der Photonik, in Glasfasern und in der Halbleiterfertigung verwendet werden. Quelle: NVIDIA-Präsentation zur Silizium-Photonik-Architektur. NVIDIAs Photonik-Investment unterstreicht die Marktdynamik

Die strategische Bedeutung photonischer Technologien wurde durch NVIDIAs jüngste Investitionsankündigung besonders deutlich. Das Unternehmen investierte 4 Milliarden USD in die Photonikentwickler Coherent und Lumentum und sicherte sich damit den Zugang zu fortschrittlichen Technologien für optische Netzwerke.

Photonik ermöglicht eine lichtbasierte Datenübertragung, die deutlich schneller und energieeffizienter ist als herkömmliche Kupferverbindungen. Diese Fähigkeit ist entscheidend, um die massiven Rechencluster zu verbinden, die für das Training und den Betrieb moderner KI-Systeme erforderlich sind.

Mit der globalen Skalierung der KI-Infrastruktur dürfte auch die Nachfrage nach den Materialien steigen, die diese optischen Technologien ermöglichen; darunter ultrahochreine Fused Silica.

Nächster Schritt: Skalierung der Technologie

Die Demonstration von Fused Silica wurde im Labormaßstab durchgeführt, also unter Laborbedingungen.

Die nächste Entwicklungsphase läuft bereits und konzentriert sich auf die Skalierung des Fast-Joule-Heating-Prozesses unter Einsatz handelsüblicher Ausrüstung, um das Potenzial für eine kommerzielle Produktion zu bewerten. Die erfolgreiche Skalierung fortschrittlicher Materialverarbeitungstechnologien ist häufig der entscheidende Schritt auf dem Weg zur industriellen Anwendung.

Falls sich die Technologie im größeren Maßstab als tragfähig erweist, würde sie neue Chancen in den schnell wachsenden Märkten für hochreine Silica-Materialien eröffnen.

Neue Patentanmeldung für laserbasierte Silica-Reinigung

Zusätzlich zum Durchbruch bei Fused Silica gab Homerun auch eine neue Patentanmeldung bekannt, die ein neuartiges Verfahren zur Reinigung von Silica abdeckt, das gemeinsam mit UC Davis entwickelt wurde. Das Verfahren nutzt Femtosekunden-Laserablation, eine fortschrittliche Technik, die extrem kurze Laserpulse einsetzt, um Verunreinigungen präzise aus Materialien zu entfernen.

Erste vom Unternehmen gemeldete Ergebnisse zeigen eine deutliche Reduzierung von Verunreinigungen wie Titan, Calcium, Magnesium und Eisen, wodurch die Reinheit der Silica von etwa 99,75% auf über 99,99% gesteigert wurde. Ein solches Reinheitsniveau ist für anspruchsvolle Anwendungen erforderlich, darunter Halbleiterfertigung, LCD-Displays, optische Komponenten und photonische Systeme.

Das Verfahren vermeidet zudem gefährliche Chemikalien, die in konventionellen Reinigungsverfahren typischerweise eingesetzt werden, und kann damit potenziell die Umweltbelastung und den Energieverbrauch senken. Das Unternehmen wies außerdem darauf hin, dass die Testergebnisse von UC Davis zur Herstellung von Fused-Silica-Glas bislang noch nicht unabhängig verifiziert wurden und Gegenstand einer zukünftigen Patentanmeldung von Homerun werden könnten.

Aufbau einer Silica-Plattform für die Energiewende

Homeruns übergeordnete Strategie geht über die reine Produktion von Roh-Silica hinaus. Wie sich in der Silica-Wertschöpfungsstrategie des Unternehmens widerspiegelt, entwickelt Homerun eine integrierte Plattform rund um hochreine Silica in 4 zentralen Vertikalen:

Silica: Sicherung und Verarbeitung hochreiner Silica für fortschrittliche Technologien. Solar: Entwicklung einer Solarglas-Produktionsanlage mit 1.000 Tonnen/Tag in Belmonte, Bahia, sowie die Kommerzialisierung von antimonfreiem Solarglas für die nächste Generation photovoltaischer Leistung. Langzeit-Energiespeicherung: Weiterentwicklung silikabasierter thermischer Langzeit-Energiespeichersysteme und verwandter Technologien mit dem Ziel, industrielle Prozesswärme zu dekarbonisieren und die Netzflexibilität zu verbessern. Energielösungen: Entwicklung KI-gestützter Energiemanagement-, Steuerungs- und schlüsselfertiger Elektrifizierungslösungen für gewerbliche und industrielle Kunden.

Im Zentrum dieser Strategie steht Homeruns hochreine eisenarme Silica-Ressource in Bahia, die Ausgangsmaterial für mehrere wachstumsstarke Technologiemärkte und nachgelagerte Hightech-Produkte liefert.

Hochreine Quarz/Silica-Probe aus Homeruns Santa Maria Eterna (SME) Silicasand Projekt in Bahia, Brasilien. Quarz ist der wesentliche Rohstoff zur Herstellung von Fused-Silica-Glas für Halbleiter, Photonik, Solarglas und andere fortschrittliche Technologien.

Fazit

Während weltweit die Investitionen in KI, erneuerbare Energien und moderne Elektronik beschleunigt werden, gewinnen die Materialien, die diese Technologien ermöglichen, zunehmend an Bedeutung.

In diesem Umfeld entwickeln sich Silica-Lieferketten zu einer strategischen Priorität für zukünftige Industrien – insbesondere dort, wo hohe Reinheit, thermische Stabilität und optische Leistungsfähigkeit entscheidend sind.

Siliziumchips erhalten oft die größte Aufmerksamkeit, doch die breitere Lieferkette – einschließlich Silica, Spezialglas und photonischer Materialien – ist ebenso kritisch.

Diese grundlegenden Materialien stehen weiter am Anfang der Wertschöpfungskette, entscheiden jedoch maßgeblich darüber, ob Technologien der nächsten Generation effizient, zuverlässig und zu wettbewerbsfähigen Kosten skaliert werden können.

NVIDIAs milliardenschwere Investitionen in die Photonik unterstreichen, wie strategisch wichtig diese unterstützenden Technologien in den kommenden Jahren werden.

Mit der steigenden Nachfrage nach schnellerer Datenübertragung, fortschrittlicher Optik und Hochleistungsrecheninfrastruktur dürfte auch die Bedeutung von Fused Silica und anderen Spezialmaterialien parallel wachsen; über mehrere wachstumsstarke Endmärkte hinweg.

Für Unternehmen, die innovative Wege zur Herstellung leistungsfähiger Materialien entwickeln, liegt die Chance darin, die Infrastruktur hinter der digitalen und energetischen Transformation zu liefern.

In diesem Kontext erscheint gewöhnlicher Sand plötzlich deutlich weniger gewöhnlich und vielmehr als strategisch wichtiger Rohstoff für die Hightech-Industrien von heute und morgen.

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 73.021.563

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 0,84 CAD (09.03.2026)

Marktkapitalisierung: 63 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,525 EUR (09.03.2026)

Marktkapitalisierung: 39 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

