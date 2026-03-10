Homerun Resources erschließt einen neuen Weg zur Herstellung von Fused Silica

NVIDIAs massiver Vorstoß in die Photonik sendet ein wichtiges Signal an den Markt: Die Zukunft der KI wird nicht nur von schnelleren Chips abhängen, sondern auch von schnelleren und effizienteren Möglichkeiten, enorme Datenmengen zu bewegen.

Deshalb hat NVIDIA kürzlich 4 Milliarden USD in die Photonik-Unternehmen Coherent und Lumentum investiert, um sich die nächste Generation optischer Technologien zu sichern, die die KI-Rechenzentren von morgen antreiben sollen.

Während KI-Systeme auf Tausende oder sogar Millionen von GPUs skalieren, werden herkömmliche Kupferverbindungen zunehmend zu einem großen Engpass. Daten mithilfe von Licht statt Elektrizität zu übertragen – ein Feld, das als Photonik bekannt ist – ermöglicht eine deutlich schnellere und energieeffizientere Datenübertragung. NVIDIAs CEO Jensen Huang beschrieb diese Entwicklungen als Teil des Aufbaus der nächsten Generation von „Gigawatt-KI-Fabriken“.

Was viele Investoren noch nicht erkannt haben: Diese schnell wachsende KI-Infrastruktur ist auf hochspezialisierte Materialien angewiesen, darunter Fused-Silica-Glas und hochreinen Silicasand. Diese Materialien stehen weiter unten in der Wertschöpfungskette und sorgen selten für Schlagzeilen, sind jedoch entscheidend für die Leistungsfähigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit von Technologien der nächsten Generation.

Die meisten Menschen halten Sand für etwas Gewöhnliches und wenig Wertvolles. In Wirklichkeit gehört hochreiner Silicasand zu den strategisch wichtigsten Rohstoffen hinter den fortschrittlichsten Technologien unserer Zeit. Nach der Verarbeitung zu ultrahoher Reinheit wird er zu einem unverzichtbaren Ausgangsmaterial für Halbleiter, Photonik, Glasfasern, Solarglas, moderne Elektronik und sogar für aufkommende Quantentechnologien.

Genau hier positioniert sich Homerun Resources Inc. (TSX.V:HMR; WKN:A3CYRW) innerhalb der Lieferkette für fortschrittliche Silica-Materialien.



