GKV-Ausgaben steigen erneut deutlich stärker als die Einnahmen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen sind 2025 erneut deutlich stärker gestiegen als die Beitragseinnahmen. Das Ausgaben-Plus betrug 7,8 Prozent, während die Beitragseinnahmen um rund 5,3 Prozent zulegten, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Dienstag unter Berufung auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse mit.



Das führt demnach zu einem hohen Druck auf die Beitragssätze, weshalb die Krankenkassen ihre Zusatzbeitragssätze zu Jahresbeginn 2025 stark angehoben hatten. Die 93 gesetzlichen Krankenkassen haben im letzten Jahr einen Überschuss in Höhe von 3,5 Milliarden Euro erzielt. Diese Überschüsse dienen jedoch vorrangig der Auffüllung ihrer Finanzreserven auf das gesetzliche Mindestniveau. Die Finanzreserven der Krankenkassen betrugen zum Ende des Jahres 2025 rund 5,1 Milliarden Euro. Dies entspricht 0,18 Monatsausgaben und liegt damit weiterhin unterhalb der gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve in Höhe von 0,2 Monatsausgaben.





"Die vorläufigen Finanzergebnisse unterstreichen die schwierige Lage in der gesetzlichen Krankenversicherung", sagte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU). "Seit 2024 steigen die Ausgaben wesentlich stärker als die Einnahmen, auch in diesem Jahr." Zwar habe man die Finanzlage 2026 mit einem Maßnahmenpaket stabilisieren können, doch ab 2027 seien Finanzierungslücken in zweistelliger Milliardenhöhe zu erwarten. Die Ministerin sagte, dass alle Akteure des Gesundheitswesens ihren Beitrag leisten müssten, um die Beitragssätze nachhaltig zu stabilisieren.



Die Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen beliefen sich konkret auf 355,9 Milliarden Euro, während die Ausgaben 352,4 Milliarden Euro betrugen. Der durchschnittlich erhobene Zusatzbeitragssatz lag Ende Dezember bei 2,94 Prozent, deutlich über dem für 2025 bekanntgegebenen ausgabendeckenden Satz von 2,5 Prozent. Viele Krankenkassen mussten höhere Zusatzbeiträge erheben, um ihre Finanzreserven aufzufüllen.





