Precisely und Matillion schließen Partnerschaft zur Beschleunigung von Datenmodernisierung und Agentic AI Readiness

BURLINGTON, Massachusetts, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute eine neue OEM-Partnerschaft mit Matillion bekannt, der intelligenten Plattform für Datenintegration. Durch diese Partnerschaft wird die Precisely Data Integrity Suite um Cloud-native ETL-Funktionen erweitert. Das neue Angebot ermöglicht es Unternehmen, Daten innerhalb einer einzigen Suite interoperabler Services zu integrieren, zu transformieren und aufzubereiten, wodurch die Abhängigkeit von fragmentierten Tools und manuellen ETL-Prozessen entfällt.

Das neue Angebot erweitert den Datenintegrationsdienst der Precisely Data Integrity Suite um Funktionen zum Extrahieren, Transformieren und Laden von Daten (ETL).

Die ETL-Funktionen von Matillion erweitern den Data Integration Service der Precisely Data Integrity Suite um skalierbare Datentransformation und automatisierte Datenpipelines und ergänzen damit die unternehmensgerechte Datenreplikation. Durch die Kombination der modernen, Cloud-nativen Transformationsplattform von Matillion mit der umfassenden Precisely Data Integrity Suite, die unter anderem Services für Datenqualität, Governance, Datenanreicherung und weitere Funktionen umfasst, können Unternehmen ihre Datenumgebungen schneller modernisieren und KI-fähige Daten bereitstellen, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen im gesamten Unternehmen voranzutreiben.

„KI-Ambitionen liefern nur dann einen messbaren ROI, wenn die dahinterstehenden Daten aktuell, skalierbar und verlässlich sind", sagte Ulf Viney, Executive Vice President of Engineering, Support & Operations bei Precisely. „Durch die direkte Einbettung von Cloud-nativen ETL-Funktionen in die Data Integrity Suite beseitigen wir fragmentierte Tool-Landschaften. Wir bieten Unternehmen eine einheitliche Grundlage, um ihre Daten zu integrieren, aufzubereiten und verlässlich nutzbar zu machen und so ihren Weg zu ‚Agentic-Ready-Data' deutlich zu beschleunigen."

Die Datentransformation bleibt einer der komplexesten und zeitaufwendigsten Schritte beim Aufbau von Datenpipelines. Unternehmen verwalten Daten über hochkomplexe Umgebungen hinweg, darunter On-Premises-Systeme, Cloud-Plattformen und SaaS-Anwendungen. Unterschiedliche Formate und Strukturen machen dabei eine umfangreiche Aufbereitung erforderlich, bevor die Daten produktiv genutzt werden können.