    Bald Ausreise aller Gäste aus Golfregion

    Deutscher Reiseverband - Bald Ausreise aller Gäste aus Golfregion
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Wegen des Iran-Kriegs sitzen deutsche Urlauber weiterhin in der Golfregion fest - sie könnten die Region nach Einschätzung der Reisebranche aber bald verlassen. Man gehe davon aus, dass voraussichtlich bis morgen alle Gäste ausreisen können, teilte der Deutsche Reiseverband (DRV) mit. Insgesamt gehe es um knapp 2.000 Reisende, die noch vor Ort seien. Die meisten von ihnen hielten sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf.

    "Das Hauptaugenmerk der Reiseveranstalter liegt derzeit nach wie vor auf der Situation in den betroffenen Regionen und darauf, alles zu tun, um die Gäste vor Ort zurück nach Hause zu bringen", heißt es vom Verband. Aufgrund umfangreicher Luftraumsperrungen in der Region sei dies eine überaus komplexe Aufgabe./kge/DP/stw

