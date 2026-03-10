    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Griechenland will Atomkraft für Handelsschiffe voranbringen

    Foto: Siarhei - 356130783

    ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland, dessen Reeder die größte Handelsflotte innerhalb der EU kontrollieren, will eine führende Rolle in der internationalen Diskussion über nukleargetriebene Handelsschiffe übernehmen. Das kündigte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Dienstag bei seiner Rede auf dem 2. Nuklearenergie-Gipfel in Paris an, die das griechische Fernsehen (ERTNews) übertrug.

    Eine vollständige Dekarbonisierung der globalen Schifffahrtsindustrie sei ohne den Einsatz von Kernenergie kaum möglich, betonte Mitsotakis. Die Technologie nuklear angetriebener Schiffe sei zwar in den vergangenen Jahrzehnten vor allem im militärischen Bereich erprobt worden, "zum jetzigen Zeitpunkt haben wir aber keine glaubwürdige Lösung zur Dekarbonisierung der Schifffahrt".

    Griechische Reeder weltweit führend

    Nach Angaben des Verbandes der griechischen Reeder bleiben sie weltweit führend - mit insgesamt 5.700 Schiffen. Die von Griechenland kontrollierte Flotte macht 20 Prozent der globalen und 61 Prozent der EU-Flotte aus./tt/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
