Gold rast nach oben – Kurs bei 5.221,88 USD

+1,59 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,62 % 1 Monat +2,75 % 3 Monate +22,97 % 1 Jahr +77,90 %

Gold steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 5.221,88. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.741,24USD. Heute steht er bei 5.221,88USD. Das Investment wäre auf 29.989,4USD gewachsen – eine Steigerung von +199,89 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Gold: Weiterhin Zuflüsse in Gold-ETFs deuten auf anhaltendes Interesse, der Preis schwankt in den letzten 14 Tagen seitwärts und war teils unter Druck durch starken Dollar und Zinserwartungen. Geopolitische Risiken stützen Safe-Haven-Denken; langfristig werden Potenziale über 10–15 Jahre diskutiert.