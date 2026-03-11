Oracle überrascht Wall Street: Aktie knallt zweistellig hoch!

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte Oracle einen bereinigten Gewinn von 1,79 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Marktschätzung von 1,70 US-Dollar. Der Umsatz kletterte auf 17,19 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls über den erwarteten 16,91 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie schließt aktienbasierte Vergütungsaufwendungen aus.

Die Aktie des US-amerikanischen Softwarekonzerns Oracle Corporation ist nach starken Quartalszahlen kräftig angestiegen. Im nachbörslichen Handel legte der Titel zeitweise um rund zehn Prozent zu, nachdem der Konzern die Erwartungen der Analysten übertroffen und seine langfristigen Wachstumsprognosen angehoben hatte.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der Nettogewinn von 2,94 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,02 US-Dollar pro Aktie auf 3,72 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,27 US-Dollar pro Aktie.

Treiber des Wachstums bleibt das Cloud-Geschäft. Die Cloud-Umsätze legten um 44 Prozent auf 8,9 Milliarden US-Dollar zu. Besonders dynamisch entwickelte sich die Cloud-Infrastruktur, deren Erlöse um 84 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar stiegen. Zu den Kunden zählen unter anderem Air France-KLM, Lockheed Martin, SoftBank Corp. sowie Activision Blizzard, die Gaming-Tochter von Microsoft.

Gleichzeitig hob Oracle seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 an. Statt der bisher erwarteten 86,6 Milliarden US-Dollar peilt der Konzern nun rund 90 Milliarden US-Dollar Umsatz an – etwa 1 Milliarde US-Dollar mehr als zuvor und deutlich über den Konsensschätzungen.

Der Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz kommt Oracle dabei zugute. Das Unternehmen stellt zunehmend Rechenkapazität für KI-Anwendungen bereit und hat große Cloud-Verträge mit KI-Firmen wie OpenAI abgeschlossen. Auch Partnerschaften mit Hardware von Nvidia treiben das Geschäft.

Trotz der starken Zahlen steht die Aktie im laufenden Jahr unter Druck. Seit Jahresbeginn hat sie rund 23 Prozent verloren, während der S&P 500 nahezu unverändert notiert. Investoren machen sich unter anderem über hohe Investitionen in Rechenzentren und eine negative freie Cashflow-Bilanz Sorgen.

Oracle will jedoch massiv weiter investieren. Für den Ausbau seiner Cloud-Infrastruktur plant der Konzern im laufenden Geschäftsjahr Finanzierungen von bis zu 50 Milliarden US-Dollar. Das Ziel besteht darin, in den kommenden drei Jahren Rechenkapazitäten von mehr als 10 Gigawatt aufzubauen – ein klares Signal, dass der KI-Boom für Oracle erst am Anfang steht.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



