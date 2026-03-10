Bundesumweltminister gegen Rückbesinnung auf Atomkraft

BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Bundesumweltminister Carsten Schneider hat die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgelegten Pläne zur Förderung der Atomenergie kritisiert. "Es spricht Bände, dass der Kern dieser rückwärtsgewandten Strategie aus neuen Subventionen für Atomkraftwerke besteht", sagte der SPD-Politiker in Berlin. "Wenn eine Risiko-Technologie nach einem dreiviertel Jahrhundert noch immer am staatlichen Tropf hängt und es längst bessere Alternativen gibt, sollte man daraus Konsequenzen ziehen."

Von der Leyen hatte auf einem internationalen Gipfel zur Kernenergie bei Paris Hilfen für die Forschung und die Finanzierung des Baus von kleinen modularen Atomkraftwerken angekündigt. Europa müsse an der Renaissance der Kernenergie teilhaben, die Abkehr von der Atomkraft sei ein Fehler gewesen, sagte sie.