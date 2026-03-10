Deutsche Bank Research belässt Deutsche Börse auf 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 239,7 auf Tradegate (10. März 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +3,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 45,54 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 276,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 302,00EUR was eine Bandbreite von +4,25 %/+25,94 % bedeutet.