Deutsche Bank Research belässt Deutsche Börse auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse auf "Buy" belassen. Der Iran-Krieg habe die Volatilität an den Finanzmärkten erhöht, wobei es die wohl größten Volumensteigerungen im Rohstoffe- und Gashandel gegeben habe, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Deutlichere Schwankungen bedeuteten aber nicht automatisch steigende Erlöse in allen Geschäften - ein Ende der Kämpfe könnte sich positiv auf andere Bereiche auswirken. Unter den Börsenbetreibern dürfte vor allem sein Favorit Euronext einen guten Jahresstart hingelegt haben. Deren Aktie empfiehlt Goy ebenso wie Deutsche Börse und London Stock Exchange zum Kauf./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 239,7 auf Tradegate (10. März 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +3,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 45,54 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 276,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 302,00EUR was eine Bandbreite von +4,25 %/+25,94 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Deutsche Börse 2025: Rekordumsatz von 5,2 Mrd. Euro
EBITDA steigt um 3% auf 3,5 Mrd. Euro, Gewinn wächst
Dividende erhöht auf 4,20 Euro, Prognose bestätigt
Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 500 Mio. €