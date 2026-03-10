Barclays belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 39 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 27,41 auf Tradegate (10. März 2026, 14:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -5,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,45 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 52,34 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +27,71 %/+45,96 % bedeutet.