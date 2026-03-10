ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 39 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Flora Bocahut am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Die Aktien der Deutschen Bank zählten weiterhin zu ihren Favoriten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
dpa-AFX Broker
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 27,41 auf Tradegate (10. März 2026, 14:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -5,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 52,34 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +27,71 %/+45,96 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 39 Euro
Da muss ich kein Experte sein. Der Dax fast 3% im Minus, warum sollte da die Deutsche Bank nicht fallen ?
https://de.investing.com/news/stock-market-news/moodys-bestatigt-ratings-der-deutschen-bank-und-hebt-ausblick-fur-einlagen-auf-positiv-93CH-3352410