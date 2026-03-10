Barclays belässt Symrise auf 'Equal Weight' - Ziel 84 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 71,24 auf Tradegate (10. März 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -5,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,25 %.

Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 9,96 Mrd..

Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -3,14 %/+40,37 % bedeutet.