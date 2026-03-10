ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Symrise auf 'Equal Weight' - Ziel 84 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ein Ölpreis nachhaltig über 100 US-Dollar würde sich belastend auf die Hersteller von Inhaltsstoffen für Konsumprodukte auswirken, schrieb Analyst Alex Sloane am Montagabend. Höhere Energiekosten, Öl-basierte Inhaltsstoffe und steigende Frachtkosten drohten die Margen zu drücken. Givaudan, Symrise und Croda wären am stärksten betroffen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 71,24 auf Tradegate (10. März 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -5,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 9,96 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -3,14 %/+40,37 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 84 Euro
