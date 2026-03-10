Ein poetischer Dialog über Grenzen hinweg

ROME, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 5. März veranstaltete der italienische Schriftstellerverband in seinem intimen Theater in Rom eine hochkarätige literarische Diskussion mit dem Titel „Um drei Uhr nachmittags - Die globale Resonanz des Gedichts eines Zustellers." Die gemeinsam mit dem Chinesisch-Italienischen Zentrum für wirtschaftlichen und kulturellen Austausch Rome9 und der Suzhou Foreign Cultural Exchange Promotion Association organisierte Veranstaltung brachte das italienische Publikum mit zeitgenössischer chinesischer Poesie in Kontakt und bot gleichzeitig einen Rahmen für den interkulturellen literarischen Austausch.

Um drei Uhr nachmittags ist das charakteristische Gedicht von Wang Jibing, einem Briefträgerdichter aus Kunshan, Suzhou, Jiangsu-Provinz. In der Sitzung erzählten Wang und seine Mitarbeiterin und Übersetzerin Martina Benigni, Doktorandin für Zivilisationen Asiens und Afrikas an der Universität Sapienza in Rom, von der Reise, die sie durch dieses Gedicht verbunden hat. Martina Benigni übersetzte das Werk ins Italienische und veröffentlichte es in Internazionale, was dazu beitrug, das Gedicht den italienischen Lesern vorzustellen und einen interkulturellen literarischen Dialog anzustoßen.