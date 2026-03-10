    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    „Um drei Uhr nachmittags"

    Ein poetischer Dialog über Grenzen hinweg

    ROME, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 5. März veranstaltete der italienische Schriftstellerverband in seinem intimen Theater in Rom eine hochkarätige literarische Diskussion mit dem Titel „Um drei Uhr nachmittags - Die globale Resonanz des Gedichts eines Zustellers." Die gemeinsam mit dem Chinesisch-Italienischen Zentrum für wirtschaftlichen und kulturellen Austausch Rome9 und der Suzhou Foreign Cultural Exchange Promotion Association organisierte Veranstaltung brachte das italienische Publikum mit zeitgenössischer chinesischer Poesie in Kontakt und bot gleichzeitig einen Rahmen für den interkulturellen literarischen Austausch.   

    Um drei Uhr nachmittags ist das charakteristische Gedicht von Wang Jibing, einem Briefträgerdichter aus Kunshan, Suzhou, Jiangsu-Provinz. In der Sitzung erzählten Wang und seine Mitarbeiterin und Übersetzerin Martina Benigni, Doktorandin für Zivilisationen Asiens und Afrikas an der Universität Sapienza in Rom, von der Reise, die sie durch dieses Gedicht verbunden hat. Martina Benigni übersetzte das Werk ins Italienische und veröffentlichte es in Internazionale, was dazu beitrug, das Gedicht den italienischen Lesern vorzustellen und einen interkulturellen literarischen Dialog anzustoßen.  

    Natale Antonio Rossi, Präsident des italienischen Schriftstellerverbands, erklärte, dass solche Treffen Literaturliebhabern aus China und Italien die Möglichkeit geben, sich auszutauschen und die kulturellen Perspektiven des jeweils anderen zu schätzen. Die Föderation plant, ihre Zusammenarbeit mit chinesischen Universitäten auszubauen, um das literarische Engagement weiter zu fördern.

    Als prominente Stimme der aufstrebenden chinesischen Lyrikszene hat Wang Jibing über 6.000 Gedichte geschrieben, die in mehrere Sprachen übersetzt und in fünf Ländern veröffentlicht wurden. Er erklärte, dass At Three in the Afternoon einen flüchtigen Moment der relativen Ruhe im anstrengenden Alltag eines Zustellers einfängt. Seit Dezember letzten Jahres finden im Rome9 China-Italia Economic and Cultural Exchange Center und im Liceo Mamiani di Pesaro Austauschveranstaltungen mit dem Titel „At Three in the Afternoon - The Global Resonance of a Deliveryman's Poem" statt.

    In Kunshan, der Stadt, in der Wang wohnt, entwickelt die lokale Regierung das Projekt „Um drei Uhr nachmittags • Walking with Light", ein Programm zur Unterstützung von Arbeitnehmern in aufstrebenden Berufen, das sich am Titel des Gedichts orientiert.

    Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2929089/image_5015371_34774690.jpg

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/um-drei-uhr-nachmittags-ein-poetischer-dialog-uber-grenzen-hinweg-302709574.html





