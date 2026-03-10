    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research lässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 140 Dollar

    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals wie auch der Ausblick seien in Ordnung und wesentliche Entwicklungs-Updates gebe es nicht, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag. Unternehmensseitig gebe es jedoch eine "überraschende und einigermaßen unorthodoxe Entwicklung" mit dem angekündigten Ausstieg der Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci. Sie wollten einen neuen mRNA-Spezialisten gründen und Biontech-Rechte und Technologien mitnehmen, gegen eine Minderheitsbeteiligung. Papadakis sieht dies mit gemischten Gefühlen. Der Abschied sei nicht gerade ein Vertrauensbeweis und es drohe zudem die Entstehung eines Konkurrenten. Sahin und Türeci könnten allerdings auch von einem gereiften Unternehmen mit seinen Vermarktungszwängen zu ihren Forschungswurzeln zurückkehren wollen, so Papadakis. Und Biontech könnte damit sogar ein interessanteres Ziel für Pharmakonzerne werden, sofern der Tumor-Antikörper Pumitamig erfolgreich sei./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 12:10 / GMT

    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2

     

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,03 % und einem Kurs von 69,30 auf Tradegate (10. März 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -25,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 17,20 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 146,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +70,18 %/+125,45 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 140 US-Dollar

