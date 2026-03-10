JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini erhöhte am Dienstag die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 bis 2028 um drei bis sieben Prozent. Grund sei der vom Modekonzern angekündigte Aktienrückkauf./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 12:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 12:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 35,89EUR auf Tradegate (10. März 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
