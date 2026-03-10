Centene Aktie mit kräftigem Kurssturz -12,49 % - 10.03.2026

Die Centene Aktie ist bisher um -12,49 % auf 32,50€ gefallen. Das sind -4,64 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Centene Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 32,50€, mit einem Minus von -12,49 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Centene ist ein führender Anbieter von Managed-Care-Dienstleistungen, spezialisiert auf staatlich finanzierte Gesundheitsprogramme. Es bietet Krankenversicherungen über Medicaid, Medicare und den Gesundheitsmarktplatz an. Als einer der größten Anbieter in den USA konkurriert es mit UnitedHealth, Anthem und anderen. Centenes Alleinstellungsmerkmal ist die Fokussierung auf staatlich finanzierte Programme und umfassende Gesundheitsdienstleistungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Centene in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,75 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Centene Aktie damit um -15,16 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Centene auf +5,96 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,23 % geändert.

Centene Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,16 % 1 Monat +16,46 % 3 Monate +14,75 % 1 Jahr -32,98 %

Informationen zur Centene Aktie

Es gibt 492 Mio. Centene Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,39 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von CVS Health, Humana und Co.

CVS Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,79 %. Humana notiert im Minus, mit -0,23 %. Unitedhealth Group notiert im Minus, mit -0,88 %.

Centene Aktie jetzt kaufen?

Ob die Centene Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Centene Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.