Bund muss Hafenförderung erhöhen

ROSTOCK (dpa-AFX) - Die Vorsitzenden der SPD-Fraktionen von Bund, Ländern und EU haben sich gemeinsam hinter die Forderung nach einer stärkeren Beteiligung des Bundes an Investitionen in deutschen Häfen gestellt. Die seit 20 Jahren eingefrorene Bundesförderung für Häfen müsse auf mindestens 500 Millionen Euro jährlich angehoben werden, hieß es in einer Erklärung, die in Rostock bei der Fraktionsvorsitzendenkonferenz verabschiedet wurde. Derzeit liegt die Förderung bei 38 Millionen Euro im Jahr.

Die Häfen seien von elementarer Bedeutung für die gesamte Bundesrepublik Deutschland und nicht nur Sache von drei oder vier Bundesländern, sagte Bundestagsfraktionschef Matthias Miersch (SPD). Die Forderung nach einer Erhöhung der Mittel richte sich vor allem ans Bundesverkehrsministerium, in dessen Budget allein in dieser Legislaturperiode über 169 Milliarden Euro für Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung stünden.