SPD-Fraktionen
Bund muss Hafenförderung erhöhen
ROSTOCK (dpa-AFX) - Die Vorsitzenden der SPD-Fraktionen von Bund, Ländern und EU haben sich gemeinsam hinter die Forderung nach einer stärkeren Beteiligung des Bundes an Investitionen in deutschen Häfen gestellt. Die seit 20 Jahren eingefrorene Bundesförderung für Häfen müsse auf mindestens 500 Millionen Euro jährlich angehoben werden, hieß es in einer Erklärung, die in Rostock bei der Fraktionsvorsitzendenkonferenz verabschiedet wurde. Derzeit liegt die Förderung bei 38 Millionen Euro im Jahr.
Die Häfen seien von elementarer Bedeutung für die gesamte Bundesrepublik Deutschland und nicht nur Sache von drei oder vier Bundesländern, sagte Bundestagsfraktionschef Matthias Miersch (SPD). Die Forderung nach einer Erhöhung der Mittel richte sich vor allem ans Bundesverkehrsministerium, in dessen Budget allein in dieser Legislaturperiode über 169 Milliarden Euro für Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung stünden.
Generell ist die Finanzierung der Häfen Ländersache. Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) verweist aber seit langem auf ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages von 2024, wonach bei bundesweiten Belangen wie Industrie, Energie und Militär erhöhte Bundesmittel rechtlich möglich seien.
Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Fraktionschef Julian Barlen betonte die ökonomische Bedeutung der Häfen, die Motor von Wertschöpfung und Beschäftigung im Industriebereich seien. Allein in den deutschen Seehäfen bestehe ein akuter Investitions- und Sanierungsbedarf von mittlerweile 15 Milliarden Euro. Mit dem jetzigen Beschluss der SPD-Fraktionen werde der seit langem erhobenen Forderung nach einer Aufstockung der Mittel nun deutlich mehr Gewicht verliehen./hr/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie
Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 22,80 auf Tradegate (10. März 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um -1,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,65 Mrd..
Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Allerdings ist ein gewisses Überraschungspotenzial hier durchaus gegeben. Ich sehe den Standort Hamburg und die Beteiligung der Stadt nicht als Nachteil für die Abfindung. Eher im Gegenteil. Daher will ich hier unbedingt dabei sein und würde bei Schwäche auch nochmal die Hand aufhalten. Viel Erfolg Alle!
Beim Börsengang am 2. November 2007 kostete die HHLA-Aktie 53 Euro. Die Stadt Hamburg hat daher beim IPO einen guten Schnitt gemacht.
Wird das unter Umständen ein "politisch beeinflusstes" Gutachten, wenn zum Teil die Freie Hansestadt Hamburg die Antragsgegnerin ist ?