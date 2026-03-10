Spaniens Mega-Investition für Rohstoffe: Weniger Abhängigkeit, mehr Macht?

Spaniens Regierung will 414 Millionen Euro investieren, um die Versorgung mit Rohstoffen und die für den grünen und digitalen Wandel entscheidenden Industrien zu stärken, wie sie am Dienstag bekannt gab. Der Schritt Spaniens steht im Einklang mit den Plänen der EU, die strategische Autonomie zu stärken und ihre Abhängigkeit von Importen zu verringern.

Die Gelder sollen unter anderem für Maßnahmen wie das Recycling von Rohstoffen aus Abfällen und für neue Explorationsprojekte verwendet werden. Beim Plan zur Förderung einer nachhaltigen Bewirtschaftung werden 34 Maßnahmen aufgelistet, darunter die Wiederherstellung verlassener Bergbauanlagen und degradierter Gebiete.