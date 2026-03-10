Vizsla Copper ernennt Shawn Matthews zum strategischen Berater

Vancouver, British Columbia, 10. März 2026 / IRW-Press / Vizsla Copper Corp. (TSXV: VCU, OTCQB: VCUFF, FWB: 97E0) („Vizsla Copper“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Herrn Shawn Matthews zum strategischen Berater (Strategic Advisor) des Unternehmens bekannt zu geben.

Shawn Matthews ist Gründer und Chief Investment Officer der Firma Hondius Capital Management, die ein internationales Portfolio von alternativen Assets verwaltet. In dieser Funktion beaufsichtigt bzw. verantwortet er sämtliche Firmenbeteiligungen. Herr Matthews tätigt bereits seit mehr als 30 Jahren aktive Investments an den internationalen Märkten. Den Großteil seiner Karriere widmete er sich dem Börsenhandel in unterschiedlichen Assetklassen.

Bevor er die Firma Hondius Capital Management gründete, war Herr Matthews von 2009 bis April 2018 als Chief Executive Officer bei der Firma Cantor Fitzgerald & Co. beschäftigt. Vor seinem Posten als CEO bekleidete er bei Cantor Fitzgerald verschiedene Führungspositionen im Bereich Investments, u. a. die des Head of Capital Markets und des Head of Mortgage Trading. In den frühen Jahren seiner Karriere arbeitete Herr Matthews als Trader von festverzinslichen Derivaten, handelte mit Privatisierungszertifikaten in Osteuropa und gründete im weiteren Verlauf den aktienbasierten Hedgefonds Alchemist Capital Management sowie eine Broker-Dealer-Firma für festverzinsliche Wertpapiere namens West Side Capital.

Herr Matthews hat ein Bachelor-of-Science-Diplom in Finanzwirtschaft von der Fairfield University und ein MBA-Diplom von der Hofstra University.

„Wir heißen Shawn als strategischen Berater in unserem Unternehmen ganz herzlich willkommen. Shawn verfügt über außergewöhnlich fundierte Erfahrungen an den Kapitalmärkten und kann auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Regierungs- und Regulierungsbehörden zurückblicken. Seine Kenntnisse und Beziehungen werden unsere strategische Positionierung im Rahmen des weiteren Ausbaus des Projekts Palmer in Alaska erheblich stärken, insbesondere durch die Verbesserung der Beziehungen zu Regierungsstellen und die Ausweitung der Marktpräsenz“, meint Executive Chairman und CEO Craig Parry.