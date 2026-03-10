Britisches Verteidigungsministerium wählt mir TrellisWare Technologies führenden Wellenformentwickler für die Lieferung von mehr als 5.000 Funkgeräten

SAN DIEGO, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- TrellisWare, der weltweit führende Anbieter von robusten Wellenformen und interoperablen taktischen Funkgeräten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen über seinen britischen Partner Blacktree Technologies vom britischen Verteidigungsministerium als Lieferant für taktische Funkgeräte von TrellisWare ausgewählt wurde.

Im Rahmen des Projekts wird die britische Armee taktische Funkgeräte von TrellisWare einsetzen, die die branchenweit besten TSM - und Katana-Wellenformen des Unternehmens nutzen. Damit stehen der Armee die neuesten und fortschrittlichsten, robustesten MANET-Systeme (Mobile Ad-Hoc Networking) mit maximaler Interoperabilität zur Verfügung.

Die umfassende Evaluierung und gezielte Auswahl der Funkgeräte und Wellenformen von TrellisWare passt perfekt zur neuen Wellenformstrategie des Verteidigungsministeriums und ist ein weiterer Beweis für den konzertierten Ansatz, die britischen Verteidigungsnetze kostengünstig und dennoch bestmöglich zu modernisieren, und zwar in dem Tempo und auf dem Niveau, das die aktuellen globalen Bedrohungen erfordern.

Die technologischen Vorteile der TrellisWare-Produktreihe sowie die Tatsache, dass die Lösungen einsatzerprobt und mit den Kommunikationssystemen anderer NATO-Staaten vollständig interoperabel sind, spielten eine wichtige Rolle bei der Entscheidung des Verteidigungsministeriums für die Zusammenarbeit mit TrellisWare.

„Wir fühlen uns geehrt, mit dem Verteidigungsministerium und der britischen Armee zusammenzuarbeiten, um ihre Kommunikationsinfrastruktur zu stärken und den Erfolg ihrer Missionen auch in Zukunft zu gewährleisten", sagt Metin Bayram, CEO von TrellisWare Technologies. „Der strategische Einsatz von TrellisWare-Wellenformen bietet die nötige Ausfallsicherheit und erweiterte Reichweite, um eine klare und konsistente Kommunikation in den umkämpften und überlasteten Frequenzumgebungen aufrechtzuerhalten, mit denen sie auf den Gefechtsfeldern von heute und morgen sicherlich konfrontiert werden."

Die TrellisWare-Systeme liefern Sprach-, Daten- und Positionsinformationen über ein einzigartiges Barrage Relay Networking, das die Skalierung auf viele Hundert Knoten in einem einzigen Funkkanal ermöglicht und so eine äußerst effiziente Nutzung des sehr begrenzten Spektrums erlaubt. Im Vergleich zu anderen Lösungen, die heute auf dem Markt für taktische Kommunikation angeboten werden, können dadurch viel mehr Einzelanwender Zugang zu Gefechtsfeld-Lageinformationsdiensten erhalten.

Informationen zu TrellisWare Technologies, Inc.

TrellisWare Technologies, Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. Das Unternehmen ist weltweit führend im Bereich robuster Wellenformen und interoperabler taktischer Funkgeräte, die von Geräten mit kompakten Abmessungen bis hin zu vollständig integrierten Lösungen reichen. Die Wellenformen von TrellisWare sind der Industriestandard für robuste Mobile Ad Hoc Networking (MANET)-Kommunikation, die dazu beiträgt, den Erfolg von Missionen auf den Gefechtsfeldern von heute mit ihren stark umkämpften Funkbedingungen zu gewährleisten. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 858-753-1600 oder schriftlich per E-Mail-Anfrage an sales@trellisware.com.

Kontakt:

Peter Nilsson, Director

TrellisWare

858-880-5466

pnilsson@trellisware.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2930101/TrellisWare_Technologies_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/britisches-verteidigungsministerium-wahlt-mir-trellisware-technologies-fuhrenden-wellenformentwickler-fur-die-lieferung-von-mehr-als-5-000-funkgeraten-302709610.html