    Hochtief erhält Großauftrag für den Bau einer Bahnstrecke in Schweden

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief hat einen Großauftrag von der schwedischen Verkehrsbehörde Trafikverket erhalten. Das Essener Unternehmen werde etwa 26 Kilometer der insgesamt 160 Kilometer langen East-Link-Bahnverbindung zwischen Järna und Linköping bauen, wie der MDax-Konzern am Dienstag mitteilte. Das südwestlich von Stockholm gelegene Projekt habe ein Volumen von bis zu 900 Millionen Euro. Der Auftrag beinhalte Planung und Bau mehrerer Tunnel und Großbrücken sowie einer Bahnstation. Die Bauarbeiten sollen bis ins Jahr 2034 gehen./mne/niw/mis

    Hochtief

    ISIN:DE0006070006WKN:607000

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 384,8 auf Tradegate (10. März 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -6,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 30,26 Mrd..

    Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 357,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 419,00EUR was eine Bandbreite von -27,76 %/+8,10 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
