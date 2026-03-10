Hochtief erhält Großauftrag für den Bau einer Bahnstrecke in Schweden
ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief hat einen Großauftrag von der schwedischen Verkehrsbehörde Trafikverket erhalten. Das Essener Unternehmen werde etwa 26 Kilometer der insgesamt 160 Kilometer langen East-Link-Bahnverbindung zwischen Järna und Linköping bauen, wie der MDax-Konzern am Dienstag mitteilte. Das südwestlich von Stockholm gelegene Projekt habe ein Volumen von bis zu 900 Millionen Euro. Der Auftrag beinhalte Planung und Bau mehrerer Tunnel und Großbrücken sowie einer Bahnstation. Die Bauarbeiten sollen bis ins Jahr 2034 gehen./mne/niw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 384,8 auf Tradegate (10. März 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -6,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 30,26 Mrd..
Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 357,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 419,00EUR was eine Bandbreite von -27,76 %/+8,10 % bedeutet.
Es wäre bestimmt sinnvoll die Aktie mal zu splitten. 🤓
Irgendwie einseitig positiv und vor allem einzig und allein auf Auftragseingang geeichte Meldungen hier.
Daher mal ein paar negative Aspekte:
- Auftragseingang war schon immer hoch, Aufträge für min 1 Jahr waren immer da
- Baugeschäft ist nicht unendlich skalierbar, die Aufträge können gar nicht alle abgearbeitet werden
- kein Dividendentitel mehr,(2022: 4 € Divi bei Kurs 60 €), angesichts zweistelliger Kursschwankungen am Tag braucht man nicht drüber diskutieren ob 6 oder 7 € Dividende gezahlt wird
- enorme Verschuldung HT war nicht ohne Grund in den Letzen Jahren meist im einstelligen KGV
- große Zinslast (die sich wahrscheinlich deutlich verschlechtern wird, günstige Kredite müssen refinanziert werden)
Mein Fazit. Der Kurs ist aus der Geschäftsentwicklung rausgewachsen. Wer jetzt einsteigt kann langfristig eigentlich nur verlieren. Bzw. muss ewig warten eh das Geschäft in den Kurs wieder reinwächst.