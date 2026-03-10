JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 155 auf 145 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran M Hossain senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für die Einnahmen des Rückversicherungsgeschäfts 2026 bis 2028 um jeweils zwei Prozent./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 143,7EUR auf Lang & Schwarz (10. März 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 155

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

