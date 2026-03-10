Xi'ans Wirtschaftsbilanz 2025 und künftige Wachstumsaussichten

XI'AN, China, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Während China seine "Zwei Sitzungen" für 2026 einberuft und zehn Schlüsselrichtungen für die nationale Wirtschaftsentwicklung vorgibt, hat sich Xi'an, eine zentrale Stadt in Westchina, strategisch an den nationalen Prioritäten ausgerichtet und ein BIP-Wachstumsziel von etwa 5.5 % für das Jahr 2026 gesetzt und sich dabei auf den Ausbau effektiver Investitionen , die Stärkung der Realwirtschaft , die Verbesserung der Innovationsfähigkeit und die Umgestaltung der Stadtentwicklungsmodelle konzentriert.

Als alte Hauptstadt treibt Xi'an seine regionale Wirtschaft und urbane Entwicklung voran, um in der neuen Ära eine zentrale Rolle zu spielen und Branchen wie der neuen Energie und der Automobilherstellung weltweit neuen Schwung zu verleihen.

Im Jahr 2026 wird sich Xi'an auf zehn Schlüsselbereiche für die wirtschaftliche und städtische Entwicklung konzentrieren:

Ankurbelung der Inlandsnachfrage - Anstreben von Anlageinvestitionen über 450 Mrd. CNY und Förderung des Handels mit Konsumgütern. Stärkung der Realwirtschaft - 120 Milliarden CNY in die Industrie investieren, 1,3 Billionen CNY an Industrieproduktion anstreben und Nutzfahrzeuge, Photovoltaik und intelligente vernetzte Fahrzeuge fördern. Innovation vorantreiben - Erreichen eines Auftragswerts von 520 Mrd. CNY und Überschreiten der Grenze von 3.000 Hightech-Unternehmen ab einer bestimmten Größe. Umgestaltung der Stadtentwicklung - Durchführung von 331 Stadterneuerungsprojekten, einschließlich der Phase III des Flughafens und der Hochgeschwindigkeitsstrecke Xi'an-Shiyan. Vertiefung der Reformen - Förderung zonenspezifischer Maßnahmen in Entwicklungsgebieten und Integration staatlicher Unternehmen. Förderung der kulturellen Entwicklung - Aufstockung um 50 Kulturunternehmen ab der festgelegten Größe. Integration der städtischen und ländlichen Entwicklung - Aufrechterhaltung der Getreideproduktion von über 1,4 Millionen Tonnen. Stärkung des ökologischen Schutzes - Abschluss von Restaurierungsprojekten in den nördlichen Ausläufern des Qinling-Gebirges. Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen - Abschluss von 39 Umsiedlungsprojekten und Schaffung von 15.000 Studienplätzen. Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität - Minderung von Risiken bei Immobilien und Schulden.

Im Jahr 2025 erzielte Xi'an ein hochwertiges Wirtschaftswachstum mit einem regionalen BIP von 1.390,267 CNY Milliarden, was einem Anstieg von 4,7 % entspricht. Die industrielle Wertschöpfung erreichte 285,07 Mrd. CNY (ein Anstieg um 6,1 %), und die Industrieproduktion überschritt die Grenze von einer Billion Yuan. Die Anlageinvestitionen beliefen sich auf insgesamt 453,98 Mrd. CNY, wobei die Investitionen in der Hightech-Industrie um 15,4 % stiegen. Die Einzelhandelsumsätze in Xi'an stiegen um 5,3 %, während die Touristenankünfte und die damit verbundenen Einnahmen um 6,7 % bzw. 7,1 % zunahmen. Die Gesamtein- und -ausfuhren erreichten im Jahr 2025 einen Wert von 498,79 Milliarden CNY, was einem Anstieg von 21,1 % entspricht. Der China-Europe Railway Express (Xi'an) führte 6.037 Fahrten durch - ebenfalls ein Anstieg von 21,1 %.

