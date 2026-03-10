Aktien New York
Wenig Bewegung nach Erholung - Iran-Vorsicht bleibt
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen habe sich die Anleger nach der Vortageserholung wieder zurückgehalten. Die wichtigsten Indizes waren Dienstag kurz nach dem Handelsstart wenig verändert. Die Aussage von US-Präsident Donald Trump, wonach der Krieg im Nahen Osten "so gut wie beendet" sei, hatte am Montag noch für Kursgewinne gesorgt. Doch nun überwog am Markt wieder die Skepsis.
Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,1 Prozent auf 47.711,86 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,1 Prozent auf 6,790,34 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,1 Prozent auf 24.992,14 Punkte nach oben./la/mis
Depotstrategie(n)
- Ich bin nicht bereit, quartalsweise eine Depotführungsgebühr in Höhe von 5,85 € (= 23,40 € p.a.) zu zahlen - zumindest nicht solange die vermeidbar ist
- Zudem möchte ich auch keinen Sparplan ausführen, wo je Ausführung 1,5 % Provision abgezogen werden (bei 100 € werden dann lediglich 98,50 € angelegt) - denn die Sparpläne gibt es bei der ING-Diba schließlich auch kostenlos
- Daher habe ich mich für den Comdirect All World ETF entschieden. Durch diesen Sparplan bleibt die Depotführung kostenlos und es fällt auch keine Provision an. Auch auf dem Papier klingt der ETF ähnlich dem von Gerd Kommer. Daher fühle ich mich mit dieser Anlage gut aufgehoben.
Hallo zusammen, hallo Timburg,
Asche auf mein Haupt: Wenn ich mich in den letzten Jahren eher zum Mitleser und passiven Investor entwickelt habe. Meine wirklich aktiven Jahre hier im Thread liegen mittlerweile fast schon eine Dekade zurück. Man muss vermutlich ziemlich weit zurückblättern, um meinen letzten Beitrag zu finden.
Das ist schlicht dem Zusammenspiel aus Beruf, Nebentätigkeit und Familie geschuldet. Schließlich muss der Euro, den man investieren möchte, erst einmal verdient und zur Seite gelegt werden – vom Posten allein wächst das Depot bekanntlich nicht.
Als ich nun Timburgs letzten Beitrag gelesen habe, in dem er schrieb, dass immer wieder neue Gesichter auftauchen, die innerhalb eines Jahres von Überrenditen berichten und von denen man zwei oder drei Jahre später nichts mehr hört, dachte ich mir: Bevor ich endgültig in der Kategorie „verschollen nach drei Jahren“ lande, melde ich mich lieber kurz zurück. 😄
Nicht wegen einer Überrendite – die habe ich ehrlich gesagt noch nie geschafft. Aber die drei Jahre habe ich definitiv geknackt.
Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich bin im Grunde durch jede Krise einfach mit Buy & Hold durchgesegelt. Verkaufen – zumindest bei Aktien – gehört definitiv nicht zu meinen großen Stärken. Dass mein Kopf auch nicht permanent bei der Börse ist, erkennt man vermutlich ganz gut an der heutigen Zusammensetzung meines Depots.
Börse ist aus meiner Sicht ein Marathon und kein Sprint. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Gelegenheit. Und um die bestehenden Ungleichgewichte im Depot bei Sektoren und Regionen weiter auszugleichen – insbesondere bei USA, Technologie, Industrie sowie defensivem Konsum – bleiben mir bis zum Renteneintritt zum Glück noch etwa 10 bis 15 Jahre Zeit.
Also Timburg: Ich bin weiterhin ein Stück weit auf deinen Spuren unterwegs und möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich für die vielen Inspirationen bedanken – sowohl bei dir als auch bei den anderen langjährigen Mitstreitern hier im Thread.
Viele Grüße
Zinsidende
@ZurichTraveler
Danke für Deine netten Worte
Die Breite ist meinem seit 2020 veränderten Ansprüchen geschuldet.
Ähnlich wie Timburg geht es um ein festes Einkommen.
Ursprünglich war ich recht spitz im Depot. Wenige Titel und bei Erfolg gutes Geld. Die Performens lag, immer wenn ich mal nachgerechnet hatte, so um die 10 %. Doch die Amplitude war entsetzlich.
Zur Vollinvestition. Das ertrage ich wegen der Dividende nun erheblich besser. Den letzten April (2025) hatte ich einen Teil herausgenommen, was recht praktisch war. Leider hat meine Fortitde dann die Dividende um 75 % gekürzt und der Kurs war dann auch danach.
Dann "sichere Aktien" mit wenig Dividende hinzugenommen und am Ende eine Unterperformens abgeliefert. Somit ist das Timing auch etwas gescheitert.
Zur Breite:
Ich teile in aktive und passive Aktien.
Aktiv ist alles mit meinem Eigenkapital
Passiv ist reiner Gewinnrest
Dann habe ich mehrere Ansätze bei aktiv:
Themen haben immer ihre Zeit:
- Aristokraten werden gehandelt (da hat Kapitalvernichter- 22.02.26 10:04:48 eine gute Aufstellung gemacht). Recht weit unten mit netter Dividende wird gekauft und höher abgegeben. Sacken diese unter die Linie (Clorox) bin ich vorsichtig. Bei VF und AT&T war ich nicht dabei; bei Legett&Platt hat es den Rest erwischt (Kleinstmenge); Walgreen Boots mit Glück rechtzeitig weggegeben)
- Pharma zahlt meist auch recht gut und hat trotz guter Führung regelmäßige Durchhänger (bei Pfizer bin ich gerade wieder um den grünen Bereich; bei Novo hatte ich mich beim letzten zu für höhere Gewinne durchgerungen, die nicht kamen) Bei Anstieg geht Pharma gestaffelt raus und auch dort verbleibt der Gewinnrest mit Dividende
-Gold und Silberminen hatte ich früher schon übergewichtet. Dort werde ich die in den Himmel wachsenden Sträucher jedoch nur kürzen und nicht herausreißen. (hebt ordentlich die Performens derzeit)
- Pipeline Aktien hab ich im tief von 2020 gekauft und das Öl viel zu früh abgegeben. Nun verbleibt alles im Depot : Grund: Divdende
- Auch bei Tabak bin ich breit dabei. BAT hatte ich zu zaghaft unten zugekauft. Wird derzeit behalten Grund Dividende
Der Handel bring immer frisches Geld ins Depot. Die Gewinne werden in Aktien behalten.
- Im Herbst hatte ich mir Öl und Gasaktien für diesen Winter überlegt - läuft derzeit
- Thema Russland wurde 2021 mit sinkender Jahresperformens erst einmal beerdigt. (daher bin ich bei China vorsichtiger)
- Dann mache ich noch Übernahmen als Mitläufer.
Dort wäge ich die Wahrscheinlichkeit und die Zeitspanne ab. Sollte alles positiv sein und zur Not die Firma auch behalten werden können. Kaufe ich und warte. (Die sind dann auch weg)
- fremde Ideen ( ob hier, Bernicker, Erichsen, Vaupel) Immer wird mal etwas vorgestellt und mit Dividende geht meist etwas.
Doch immer geht es nur um Anregungen; ich entscheide immer selbst; nie mache ich andere dafür verantwortlich.
Was ich nicht lassen kann: Derzeit noch eine unterschiedliche Gewichtung. Manchmal hilft es, manchmal versaut es den Jahresdurchschnitt.
Ich unterscheide: Will ich die Aktie oder will ich sie nicht!
Wenn ich sie will und sie fällt wird auch nach tiefen Fall zugekauft, meist drei mal und pyramidal.
Wenn nicht, dann Exit a) sofort bei Vertrauensverlust b) bei Change auf Geld zurück (hat nun zweimal richtig Gewinne versaut; Focus Minerals; Sibanye)
passive Aktien
Solange die Kuh Milch gibt, bleibt sie im Stall.
+ Schutz vor Entferung der aktiven ist eine Dividende von über 10 % brutto auf den EK
Somit bleibt die Sache für mich überschaubar.
Zur Fexibilität: Sparrate und Dividende sind da der Grundstock; Gewinnmitnahmen und Unkraut gräten kommen hinzu
Nun zur Endfrage: Die Strategie liegt in dem Einkommen durch Dividende und in aktiv und passiv, sowie in "haben wollen" und "exit"