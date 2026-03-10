    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anwälte fordern Sonderprüfung der Versorgungskammer

    Anwälte fordern Sonderprüfung der Versorgungskammer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach den Verlusten der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) mit US-Immobilien wollen besorgte Kunden eine unabhängige Sonderprüfung bei der Behörde durchsetzen. Der Münchner Rechtsanwalt Peter Mattil wirft der Kammer vor, jegliche Auskünfte zu blockieren. Deswegen stellte der Jurist eine Klage vor dem Verwaltungsgericht in Aussicht. "Wir werden einen Wirtschaftsprüfer aussuchen und mit der Prüfung beginnen, sobald das Verwaltungsgericht uns recht gibt", schrieb Mattil auf Anfrage.

    Die Versorgungskammer führt die Altersversorgung mehrerer Berufe und staatlicher Einrichtungen. Dazu zählen auch die bayerischen Rechtsanwälte, Mattil ist selbst bei der BVK versichert. Die Kammer hatte wegen missglückter Immobiliengeschäfte in den USA 163 Millionen Euro abgeschrieben und weitere Risiken in Höhe von 690 Millionen Euro eingeräumt. In Summe geht es in den USA um Investitionen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro, ein kleiner Teil der gesamten Kapitalanlagen von 122 Milliarden Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.632,11€
    Basispreis
    16,37
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.206,23€
    Basispreis
    1,84
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anwälte misstrauen der Kammer

    Mattil und sein Anwaltskollege Stephan Greger fürchten, dass die Probleme in den USA nur die Spitze des Eisbergs sein könnten. "Wir wollen eine sogenannte Sonderprüfung durchsetzen und alle Investitionen der BVK durchleuchten", heißt es in der Mitteilung der Juristen.

    Bekanntes Beispiel einer Sonderprüfung aus den vergangenen Jahren ist die Untersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG bei Wirecard, die im Frühjahr 2020 eine Vielzahl an Mängeln und ungeklärter Buchungen in Milliardenhöhe zutage gefördert hatte - wenige Monate später hatte der damalige Dax-Konzern Insolvenz angemeldet.

    Verluste des Berliner Zahnärzte-Versorgungswerks verstärken die Sorgen in Bayern

    Aufgeschreckt worden sind Mattil und Greger aber nicht nur durch die bayerischen Ereignisse. In noch viel größere Schwierigkeiten als die BKV ist das Versorgungswerk der Berliner Zahnärztekammer geraten, das mit riskanten Investments mehr als eine Milliarde Euro verloren haben könnte, nahezu die Hälfte der gesamten Kapitalanlagen. "Wir hoffen, dass keine Katastrophe wie in Berlin auf uns zukommt", heißt es in Mattils Mitteilung.

    Die bayerische Versorgungskammer ist - teils weit über die Grenzen des Freistaats hinaus - für die Altersversorgung mehrerer selbstständiger Berufe zuständig. Dazu zählen neben Anwälten unter anderem Ärzte, Apotheker, Architekten, Ingenieure, Kaminkehrer und Psychotherapeuten. Außerdem führt die Kammer die Altersversorgung mehrerer staatlicher Einrichtungen, unter anderem des Bayerischen Landtags. Insgesamt sind 2,7 Millionen Menschen bei der BVK versichert. Die Kammer ist eine staatliche bayerische Behörde, die Rechtsaufsicht liegt beim Innenministerium in München./cho/DP/stw




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Anwälte fordern Sonderprüfung der Versorgungskammer Nach den Verlusten der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) mit US-Immobilien wollen besorgte Kunden eine unabhängige Sonderprüfung bei der Behörde durchsetzen. Der Münchner Rechtsanwalt Peter Mattil wirft der Kammer vor, jegliche Auskünfte zu …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     