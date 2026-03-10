Börsenstart USA - 10.03. - US Tech 100 stark +0,73 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.988,80 PKT und steigt um +0,61 %.

Top-Werte: Cisco Systems +3,56 %, Caterpillar +2,64 %, 3M +2,36 %, Honeywell International +2,23 %, NVIDIA +1,93 %

Flop-Werte: Salesforce -2,56 %, McDonald's -1,06 %, Microsoft -0,85 %, IBM -0,77 %, Amgen -0,34 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.109,75 PKT und steigt um +0,73 %.

Top-Werte: Micron Technology +6,47 %, Western Digital +6,40 %, Intel +4,29 %, Seagate Technology Holdings +4,07 %, Lam Research +3,80 %

Flop-Werte: Thomson Reuters -5,00 %, Workday (A) -4,98 %, AppLovin Registered (A) -4,84 %, Atlassian Registered (A) -4,30 %, Intuit -4,30 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.820,32 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: Micron Technology +6,47 %, Western Digital +6,40 %, SanDisk Corporation +6,01 %, Corning +5,51 %, Intel +4,29 %

Flop-Werte: Centene -10,80 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -6,04 %, Tyler Technologies -5,68 %, West Pharmaceutical Services -5,65 %, Paycom Software -5,16 %