Micron Technology Aktie weiter aufwärts - +6,47 % - 10.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Micron Technology Aktie. Sie steigt um +6,47 % auf 355,75€. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +5,36 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 355,75€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Micron Technology über einen Zuwachs von +55,34 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Micron Technology Aktie damit um +4,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,94 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Micron Technology um +35,85 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,73 % geändert.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,65 % 1 Monat +5,94 % 3 Monate +55,34 % 1 Jahr +293,62 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 399,05 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Micron Technology gehört zu den auffälligsten Gewinnern im Halbleitersektor. Trotz der starken Kursentwicklung seit dem Frühjahr 2025 sehen viele Marktbeobachter weiterhin erhebliches Potenzial, da zentrale Wachstumstreiber der Branche erst am Anfang stehen. Micron profitiert überproportional vom KI-Boom Micron Technology zählt zu den Unternehmen, die besonders stark von der aktuellen Welle rund um […] The post Micron-Aktie: Ist sie der ultimative KI-Gewinner? first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Western Digital und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,81 %. Western Digital notiert im Plus, mit +6,18 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +2,24 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.