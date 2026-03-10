    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Der Markt tanzt am Abgrund

    853 Aufrufe 853 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das ist die Downside für US-Aktien im Iran-Krieg, warnt JPMorgan

    Trotz kurzfristiger Entspannung am Ölmarkt bleibt die Lage fragil. Der Konflikt im Nahen Osten könnte laut Strategen stärker auf die Börsen durchschlagen als viele erwarten.

    Der Markt tanzt am Abgrund - Das ist die Downside für US-Aktien im Iran-Krieg, warnt JPMorgan
    Foto: Yuki Iwamura - AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

    Die Eskalation des Kriegs im Nahen Osten sorgt weiterhin für Nervosität an den Finanzmärkten. Strategen der US-Großbank JPMorgan warnen, dass Anleger die möglichen Folgen für Aktien derzeit unterschätzen könnten. Laut dem Trading Desk der Bank droht dem S&P 500 eine Korrektur von bis zu zehn Prozent, sollte sich der Konflikt rund um den Iran erneut verschärfen und die Energiepreise hoch bleiben.

    Andrew Tyler, Leiter der globalen Marktforschung bei JPMorgan, erklärte, er sei angesichts der jüngsten Entwicklungen "taktisch bearish" für US-Aktien geworden. Hintergrund seien vor allem Angriffe auf Ölinfrastruktur in der Region, die den Ölpreis über 100 US-Dollar pro Barrel getrieben hatten. "Es gab eine deutliche Eskalation, da die Ölinfrastruktur auf beiden Seiten getroffen wurde ... Der Präzedenzfall von Angriffen auf die Ölinfrastruktur hat offiziell begonnen", heißt es in einer Mitteilung des Rohstoff-Trading-Desks von JPMorgan.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.300,00€
    Basispreis
    4,19
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.300,00€
    Basispreis
    4,91
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eine solche Entwicklung könnte den S&P 500 laut JPMorgan bis auf etwa 6.270 Punkte drücken – rund zehn Prozent unter seinem Rekordhoch und etwa 7,7 Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag bei 6.795,99 Punkten.

    Der Ölmarkt hat zuletzt allerdings wieder etwas nachgegeben. Nachdem US-Präsident Donald Trump angedeutet hatte, der Krieg könne "sehr bald2 beendet werden, fiel der Preis für Brent-Rohöl am Dienstag zunächst deutlich zurück. Zuvor war er infolge der militärischen Eskalation zeitweise auf fast 120 US-Dollar pro Barrel gestiegen.

    Trotz dieser kurzfristigen Entspannung bleibt die Lage fragil. Der Chef-Markttechniker von BTIG, Jonathan Krinsky, verweist darauf, dass der S&P 500 trotz steigender Energiepreise und eines überraschend schwachen US-Arbeitsmarktberichts bislang eine wichtige Unterstützung verteidigt hat. Der Leitindex habe die Marke von 6.700 Punkten zuletzt mehrfach getestet und gehalten.

    Sollte diese Schwelle jedoch fallen, könnte sich der Druck rasch verstärken. In diesem Fall sieht Krinsky den nächsten wichtigen technischen Anlaufpunkt beim 200-Tage-Durchschnitt des Index bei rund 6.582 Punkten.

    Zusätzliche Sorge bereitet vielen Strategen die extreme Volatilität am Ölmarkt. Analysen von RBC zeigen, dass starke Bewegungen der Brent-Futures von mehr als 30 Prozent innerhalb eines Monats in der Vergangenheit häufig mit erhöhter Turbulenz an den Aktienmärkten einhergingen. In vielen Fällen fiel ein solcher Energieschock mit einer Rezession zusammen oder ging ihr voraus.

    RBC-Chefstrategin Lori Calvasina betont jedoch, dass die unmittelbaren Auswirkungen höherer Energiepreise auf die Unternehmensgewinne bislang begrenzt erscheinen. In einer Befragung der Analysten des Hauses gaben 72 Prozent an, dass steigende Öl- und Gaspreise für die Gewinne vieler Unternehmen außerhalb des Energiesektors derzeit nur geringe oder gar keine direkten Effekte hätten.

    Dennoch bleibt die Sorge, dass eine erneute Eskalation im Nahen Osten den Ölmarkt wieder nach oben treiben und damit auch die globalen Aktienmärkte stärker unter Druck setzen könnte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7167,56Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Markt tanzt am Abgrund Das ist die Downside für US-Aktien im Iran-Krieg, warnt JPMorgan Trotz kurzfristiger Entspannung am Ölmarkt bleibt die Lage fragil. Der Konflikt im Nahen Osten könnte laut Strategen stärker auf die Börsen durchschlagen als viele erwarten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     