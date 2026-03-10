    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech

    AKTIE IM FOKUS

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Biontech unter Druck - Gründer gehen und schaffen neue Firma

    AKTIE IM FOKUS - Biontech unter Druck - Gründer gehen und schaffen neue Firma
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der überraschend angekündigte Ausstieg des Gründungsehepaars Türeci und Sahin aus Biontech hat die Aktie des Mainzer Biotechunternehmen am Dienstag im US-Handel auf Talfahrt geschickt. Zwar blieb das Zahlenwerk zum vierten Quartal obendrein hinter den Konsensschätzungen zurück, doch weitaus schwerer gewichtete der Markt, dass das während der Corona-Pandemie weltbekannt gewordene Mediziner-Ehepaar neue Wege gehen will.

    Die Aktie brach im frühen US-Handel um 20,6 Prozent auf 81,15 US-Dollar ein. Kurz nach dem Börsenstart ging es sogar unter 80 Dollar auf einen Tiefstand seit August 2024.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BioNTech SE ADR!
    Long
    95,85€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 11,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    108,37€
    Basispreis
    2,54
    Ask
    × 11,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets zeigte sich vom Kurseinbruch kaum überrascht. "Das Unternehmen ist von den Gründern explizit in der mRNA-Impftechnologie platziert worden, und sie haben maßgeblich die Unternehmenspolitik bestimmt." Selbst von internen Nachfolgern könne der bis spätestens Ende des Jahres angepeilten Ausstieg von Sahin und Türeci kaum aufgefangen werden. "Und obwohl die Impfstoffanwendung in den letzten Jahren stark an operativem Einfluss verloren hat, ruhten die Hoffnungen zuletzt vor allem auf einer Ausweitung der Behandlung etwa gegen Krebs und Immunerkrankungen", ergänzte er.

    Analyst Emmanuel Papadakis von der Deutschen Bank sprach von einer "etwas unorthodoxen Entwicklung". Schließlich wolle das Paar einen neuen mRNA-Spezialisten gründen und für eine Minderheitsbeteiligung an der neuen Firma samt Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen Biontech-Rechte und Technologien mitnehmen. Das scheint ihm zufolge "nicht gerade Vertrauen in den in der Entwicklung befindlichen Tumor-Antikörper Pumitamig oder den Rest zu signalisieren". Zudem könnte das neue Unternehmen durchaus zu einem Konkurrenten für Biontech werden.

    Allerdings, so beschreibt Papadakis die andere Seite der Medaille, könnte das Mediziner-Ehepaar auch von einem gereiften Unternehmen mit all den damit verbundenen Vermarktungszwängen zu ihren Forschungswurzeln zurückkehren wollen. "Auch wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Biontech ein Übernahmeziel für größere Pharmakonzerne werden könnte, sofern Biontech mit Pumitamig erfolgreich ist."

    Zu den vorgelegten Quartalszahlen schrieb der Deutsche-Bank-Experte, dass diese für ihn in Ordnung seien, aber die durchschnittlichen Analystenschätzungen "weit verfehlt" hätten. Die Jahresziele für den Umsatz und die operativen Ausgaben 2026 deckten sich unterdessen mit den Erwartungen./ck/jsl/mis

    BioNTech

    -21,37 %
    -25,54 %
    -26,19 %
    -17,30 %
    -31,24 %
    -43,07 %
    -16,66 %
    +458,61 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,71 % und einem Kurs von 68,70 auf Tradegate (10. März 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -25,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 17,25 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 146,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +69,57 %/+124,64 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BioNTech. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete Quartalszahlen/Unternehmensupdates (heute/morgen) als kurzfristige Kursauslöser sowie um fundamentale Katalysatoren wie Zulassungsanträge und Studienfortschritte (DB1303/BNT323, BMS‑Pumitamig) und Personalanzeigen. Diskutiert werden Bewertung und Relative‑Performance: Biotech hält sich besser als Gesamtmarkt, BioNTech läuft hinter Moderna her; Trader erwägen Long‑Calls mit Absicherung/Shorts, und der Rücktritt des FDA‑Vaccine‑Chefs wird als leicht positives Zulassungssignal gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Biontech unter Druck - Gründer gehen und schaffen neue Firma Der überraschend angekündigte Ausstieg des Gründungsehepaars Türeci und Sahin aus Biontech hat die Aktie des Mainzer Biotechunternehmen am Dienstag im US-Handel auf Talfahrt geschickt. Zwar blieb das Zahlenwerk zum vierten Quartal obendrein hinter …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     