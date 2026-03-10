AKTIE IM FOKUS
Biontech unter Druck - Gründer gehen und schaffen neue Firma
NEW YORK (dpa-AFX) - Der überraschend angekündigte Ausstieg des Gründungsehepaars Türeci und Sahin aus Biontech hat die Aktie des Mainzer Biotechunternehmen am Dienstag im US-Handel auf Talfahrt geschickt. Zwar blieb das Zahlenwerk zum vierten Quartal obendrein hinter den Konsensschätzungen zurück, doch weitaus schwerer gewichtete der Markt, dass das während der Corona-Pandemie weltbekannt gewordene Mediziner-Ehepaar neue Wege gehen will.
Die Aktie brach im frühen US-Handel um 20,6 Prozent auf 81,15 US-Dollar ein. Kurz nach dem Börsenstart ging es sogar unter 80 Dollar auf einen Tiefstand seit August 2024.
Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets zeigte sich vom Kurseinbruch kaum überrascht. "Das Unternehmen ist von den Gründern explizit in der mRNA-Impftechnologie platziert worden, und sie haben maßgeblich die Unternehmenspolitik bestimmt." Selbst von internen Nachfolgern könne der bis spätestens Ende des Jahres angepeilten Ausstieg von Sahin und Türeci kaum aufgefangen werden. "Und obwohl die Impfstoffanwendung in den letzten Jahren stark an operativem Einfluss verloren hat, ruhten die Hoffnungen zuletzt vor allem auf einer Ausweitung der Behandlung etwa gegen Krebs und Immunerkrankungen", ergänzte er.
Analyst Emmanuel Papadakis von der Deutschen Bank sprach von einer "etwas unorthodoxen Entwicklung". Schließlich wolle das Paar einen neuen mRNA-Spezialisten gründen und für eine Minderheitsbeteiligung an der neuen Firma samt Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen Biontech-Rechte und Technologien mitnehmen. Das scheint ihm zufolge "nicht gerade Vertrauen in den in der Entwicklung befindlichen Tumor-Antikörper Pumitamig oder den Rest zu signalisieren". Zudem könnte das neue Unternehmen durchaus zu einem Konkurrenten für Biontech werden.
Allerdings, so beschreibt Papadakis die andere Seite der Medaille, könnte das Mediziner-Ehepaar auch von einem gereiften Unternehmen mit all den damit verbundenen Vermarktungszwängen zu ihren Forschungswurzeln zurückkehren wollen. "Auch wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Biontech ein Übernahmeziel für größere Pharmakonzerne werden könnte, sofern Biontech mit Pumitamig erfolgreich ist."
Zu den vorgelegten Quartalszahlen schrieb der Deutsche-Bank-Experte, dass diese für ihn in Ordnung seien, aber die durchschnittlichen Analystenschätzungen "weit verfehlt" hätten. Die Jahresziele für den Umsatz und die operativen Ausgaben 2026 deckten sich unterdessen mit den Erwartungen./ck/jsl/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,71 % und einem Kurs von 68,70 auf Tradegate (10. März 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -25,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,19 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 17,25 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 146,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +69,57 %/+124,64 % bedeutet.
Paxton, Paxton, Paxton. Hast du dir deinen Satz eigentlich noch einmal in Ruhe durchgelesen? Was soll dieser Unsinn?
Erstens stellt sich die Frage, warum so etwas überhaupt passieren sollte. Ganz ehrlich: Mit diesem ganzen Querdenkerdenken seid ihr doch komplett schräg abgebogen. Wer sich in solchen Gedankenkonstrukten bewegt, sollte an der Börse besser gar nichts machen. Kauft euch ein paar Konserven und ein Transistorradio und beschäftigt euch damit. In dieser Gedankenwelt gibt es ohnehin keine Zukunft.
Fakt ist: Momentan ist kein Land in der Lage, einen großen Krieg vom Zaun zu brechen. Die Chinesen wollen das nicht. Für sie steht ihre Wirtschaft im Mittelpunkt. Die Amerikaner haben ebenfalls kein Interesse daran. Und Russland ist dafür schlicht nicht stark genug. Sie schaffen es ja nicht einmal, in der Ukraine entscheidend voranzukommen.
Und beim Iran, auch wenn ich wirklich kein Fan von Donald Trump bin, muss man festhalten: Seit rund vierzig Jahren steht dieses Regime für Terrorunterstützung weltweit. Unterstützung für Hamas, Unterstützung für Hisbollah. Jetzt wird dort schlicht eine klare Linie gezogen. In einer Woche ist dieser Spuk ohnehin wieder vorbei. Also bleibt bitte entspannt.
Mir wird dabei immer wieder etwas bewusst. Ich bin inzwischen fünfzig Jahre alt. Würde heute etwas wie das Unglück von 1986 im Tschernobyl passieren, gäbe es genügend Leute, die trotzdem durch den Wald laufen, Pilze sammeln, Wildschwein essen und anschließend behaupten würden, das sei alles Fake News und Strahlung gäbe es gar nicht. Gleichzeitig würden sie erzählen, „die da oben“ wollten uns mit Atomkraftwerken nur klein halten.
So sieht die Realität leider aus. Durch Telegram und Facebook fällt es vielen inzwischen schwer, Realität und Verschwörungstheorien noch auseinanderzuhalten. Für die Börse ist das eine denkbar schlechte Mischung. Deshalb mein ehrlicher Rat: Such dir besser ein anderes Hobby.
Das ist jetzt wirklich eine tolle Nachricht. Wer schon länger hier im bionTech Forum dabei ist, erinnert sich vielleicht daran, dass ich vor einem halben Jahr geschrieben habe, wie ich Cathie die Vorteile von BioNTech gegenüber Moderna erklärt habe. Ich war selbst überrascht, dass sie mir bereits zwei Stunden persönlich geantwortet hat.
Ich habe ihr noch öfters geschrieben ...dann wurde es ruhig. Ich vermute, dass sie sich wegen möglicher Insiderproblematik nicht weiter äußern konnte. Auf meine letzten E Mails kam keine Antwort mehr, was ich bereits erwartet hatte.
In meinen fast 30 Jahren Börsenerfahrung bin ich immer wieder erstaunt, mit wem ich auf diese Weise schon ins Gespräch gekommen bin.
Umso mehr freut es mich, dass die gute Cathie nun an Bord ist. Das macht die Aktie in Amerika deutlich sichtbarer. Für mich ist das ein echter Game Changer. Und ich sage es offen. Ich glaube, dass ich darauf einen spürbaren Einfluss hatte.
PS: Ich hatte auch mit anderen CEOs wegen BioNTech Kontakt und bin gespannt, ob sich dort ebenfalls noch etwas bewegt.
Mit der kleinen kleinen "hässliche" Schwester von ARK Invest aus Deutschland, Frank Thelens Fonds 10xDNA, hatte ich ebenfalls mehrmals E Mail Kontakt. Würde mich nicht wundern TEQ-Capital jetzt auch zu zugreift ;-)