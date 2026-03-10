Spritpreise nur einmal am Tag ändern

Der SPD-Politiker forderte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) auf, diese Möglichkeit rasch zu prüfen. Die Mineralölkonzerne sollten zudem ihre Preisbildung transparent machen müssen.

MAINZ (dpa-AFX) - Tankstellen sollen nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer wie in Österreich nur einmal am Tag ihre Preise ändern dürfen. "Das stärkt das Verbrauchervertrauen und die Transparenz der Preisgestaltung" und lasse die vielen Sprünge am Tag nicht mehr zu, sagte der SPD-Politiker in Mainz mit Blick auf die rasant gestiegenen Benzin- und Dieselpreise.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Exxon Mobil!

Schweitzer sieht Abzocke bei Pendlern und Betrieben



"Was jetzt passiert an deutschen Tankstellen und Tanksäulen, ist völlig überzogen", sagte Schweitzer. Die steigenden Preise seien ja nicht schon in den ersten Stunden eine Reaktion auf den Iran-Krieg gewesen, sondern es sei noch einmal versucht worden, "richtig die Rendite hochzufahren". "Das ist Abzocke gegenüber den Pendlern und Pendlerinnen, den Handwerksbetrieben und all den Menschen, die jeden Tag unterwegs sein müssen."

Das von Bundeswirtschaftsministerin Reiche angekündigte Abwarten "reicht nicht mehr", betonte Schweitzer. Er forderte sie auf, jetzt "kluge Vorschläge" zu machen./irs/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 5,815 auf Tradegate (10. März 2026, 16:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,03 %. Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 207,78 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,75GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 40,00GBP was eine Bandbreite von -13,10 %/+8,62 % bedeutet.



