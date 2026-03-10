    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsConocoPhillips AktievorwärtsNachrichten zu ConocoPhillips

    Schweitzer

    Spritpreise nur einmal am Tag ändern

    Spritpreise nur einmal am Tag ändern
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MAINZ (dpa-AFX) - Tankstellen sollen nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer wie in Österreich nur einmal am Tag ihre Preise ändern dürfen. "Das stärkt das Verbrauchervertrauen und die Transparenz der Preisgestaltung" und lasse die vielen Sprünge am Tag nicht mehr zu, sagte der SPD-Politiker in Mainz mit Blick auf die rasant gestiegenen Benzin- und Dieselpreise.

    Der SPD-Politiker forderte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) auf, diese Möglichkeit rasch zu prüfen. Die Mineralölkonzerne sollten zudem ihre Preisbildung transparent machen müssen.

    Schweitzer sieht Abzocke bei Pendlern und Betrieben

    "Was jetzt passiert an deutschen Tankstellen und Tanksäulen, ist völlig überzogen", sagte Schweitzer. Die steigenden Preise seien ja nicht schon in den ersten Stunden eine Reaktion auf den Iran-Krieg gewesen, sondern es sei noch einmal versucht worden, "richtig die Rendite hochzufahren". "Das ist Abzocke gegenüber den Pendlern und Pendlerinnen, den Handwerksbetrieben und all den Menschen, die jeden Tag unterwegs sein müssen."

    Das von Bundeswirtschaftsministerin Reiche angekündigte Abwarten "reicht nicht mehr", betonte Schweitzer. Er forderte sie auf, jetzt "kluge Vorschläge" zu machen./irs/DP/stw

     

