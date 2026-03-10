    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Eskalation im Golf

    3353 Aufrufe 3353 0 Kommentare 0 Kommentare

    Öl-Schock droht: Aramco warnt vor "katastrophalen Folgen"

    Die Blockade der Straße von Hormus bedroht laut Aramco den globalen Ölmarkt. Der Konzern warnt vor massiven Folgen für Wirtschaft und zahlreiche Branchen.

    Eskalation im Golf - Öl-Schock droht: Aramco warnt vor "katastrophalen Folgen"
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der weltgrößte Öl-Exporteur Saudi Aramco schlägt Alarm, wie Reuters berichtet: Sollte der Krieg mit dem Iran die Schifffahrt in der Strait of Hormuz weiter lahmlegen, drohten dem globalen Ölmarkt drastische Verwerfungen.

    "Katastrophale Konsequenzen" für den Ölmarkt

    Aramco-Chef Amin Nasser warnte auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten vor massiven Folgen. "Es hätte katastrophale Folgen für die weltweiten Ölmärkte, und je länger die Störung andauert, desto drastischer wären die Folgen für die Weltwirtschaft", sagte er.

    Die Meerenge gilt als zentrale Schlagader des Energiemarktes. Normalerweise passieren dort täglich rund 20 Prozent der weltweiten Öltransporte. Wegen der Eskalation im Konflikt mit dem Iran können Tanker derzeit jedoch kaum passieren.

    Nasser bezeichnete die Lage als beispiellos: "Wir hatten zwar schon in der Vergangenheit mit Störungen zu kämpfen, doch diese Krise ist bei weitem die größte, mit der die Öl- und Gasindustrie der Region jemals konfrontiert war."

    Dominoeffekte für ganze Industrien

    Die Auswirkungen reichen laut Aramco weit über den Energiesektor hinaus. Bereits jetzt leiden Schifffahrt und Versicherungen unter der Situation. Nasser erwartet zudem Folgen für Luftfahrt, Landwirtschaft, Automobilindustrie und andere Branchen.

    Der globale Ölpreis reagierte zuletzt stark. Die Referenzsorte Brent sprang am Montag auf fast 120 US-Dollar je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit mehr als 3 Jahren. Am Dienstag fiel der Preis wieder auf etwa 92 US-Dollar, nachdem der US-Präsident Donald Trump ein mögliches baldiges Ende des Kriegs in Aussicht gestellt hatte.

    Trump drohte zugleich mit härteren Maßnahmen gegen den Iran, sollte das Land Öltransporte aus der Region vollständig blockieren. Die US-Marine könnte Tanker im Golf eskortieren, doch unklar ist, ob genügend Kapazitäten vorhanden sind.

    Aramco greift auf Reserven zurück

    Der Konzern selbst exportiert derzeit kein Öl direkt aus dem Golf, weil Schiffe dort keine Ladung aufnehmen können. Aramco bedient viele Kunden vorübergehend aus globalen Lagerbeständen.

    "Nun kann dieses Inventar nicht über einen längeren Zeitraum genutzt werden, aber vorerst profitieren wir davon", erklärte Nasser.

    Parallel nutzt das Unternehmen verstärkt eine Pipeline quer durch Saudi-Arabien. Sie transportiert Rohöl zum Hafen Yanbu am Roten Meer und könnte in Kürze ihre volle Kapazität von 7 Millionen Barrel pro Tag erreichen.

    Trotz dieser Umleitungen rechnet Aramco mit erheblichen Ausfällen. "Selbst wenn wir über die westliche Region exportieren können, sprechen wir hier von fast 350 Millionen Barrel, die vom Markt genommen werden", sagte Nasser.

    Gewinnrückgang trotz Buyback

    Der Energieriese meldete zugleich einen Rückgang des Jahresgewinns um 12 Prozent. Hauptgrund waren niedrigere Rohölpreise im vergangenen Jahr. Gleichzeitig kündigte Aramco ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 3 Milliarden US-Dollar an – das erste in der Unternehmensgeschichte.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Eskalation im Golf Öl-Schock droht: Aramco warnt vor "katastrophalen Folgen" Die Blockade der Straße von Hormus bedroht laut Aramco den globalen Ölmarkt. Der Konzern warnt vor massiven Folgen für Wirtschaft und zahlreiche Branchen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     