Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Continental
Tagesperformance: +4,82 %
Platz 1
Performance 1M: -14,57 %
Bayer
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 2
Performance 1M: -17,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige Beiträge bewerten die Aktie fair, nennen 37–38,5 € als relevante Zone und sehen 38,50 € als Schlüsselmarke. JPMorgan belässt Overweight mit Ziel 50 €. Andere warnen vor weiterem Abwärtsdruck, abhängig vom Gesamtmarkt und Öl-Themen. Insgesamt bleibt die Stimmung vorsichtig bis leicht optimistisch.
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 3
Performance 1M: -3,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt; Fundamentales bleibt bullisch, aber Kurzfrist-Skepsis wegen Überbewertung. Positive Treiber: 2 Mrd € Rückkauf (bis 70 Mio Aktien), STOXX Europe 50-Aufstieg, BofA-Kursziel 220 €, Megatrends (Netzausbau, Dekarbonisierung, KI-Infrastruktur). Externes Risiko: Iran-Konflikt. 14-Tage-Veränderung: nicht angegeben.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 4
Performance 1M: -3,81 %
Siemens
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 5
Performance 1M: -11,82 %
E.ON
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 6
Performance 1M: +4,16 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 7
Performance 1M: -2,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: überwiegend bullisch zu Rheinmetall. Positive Impulse aus Marineschifffahrt, Drohnenschutz und Satelliten/SATCOM-Kooperationen; US-Interesse und Bund-Aufträge werden betont. Dividendenvorschläge (etwa 11€) kursieren; Fundamentaldaten wirken robust. 14-Tage-Kursentwicklung ist im Text nicht exakt angegeben. Insgesamt optimistische, aber spekulative Anlegerstimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 8
Performance 1M: -13,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Commerzbank ist gemischt. Kurzfristig deuten Beiträge auf eine technische Erholung (Turnaround Tuesday) und Rückkäufe als Impuls; langfristig dominieren geopolitische und Marktunsicherheiten. Die letzten 14 Tage waren volatil. Bewertungen bleiben unsicher; manche setzen auf Hebelprodukte, andere warnen vor Timing bei Rückkäufen.
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 9
Performance 1M: -7,11 %
SAP
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 10
Performance 1M: -2,18 %
Airbus
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 11
Performance 1M: -10,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
wallstreetONLINE-Forum: Der Tenor ist vorsichtig. In 14 Tagen Abwärtsdruck; Anzeichen einer Bodenbildung/Rebound (Beitrag 7). Marktweite Rücksetzer (Beitrag 4,9,14,15). Bernstein-Research Outperform (Beitrag 6) und Deutsche Bank Buy (Beitrag 1) genannt. 170er-Ziel (Beitrag 11). Insgesamt gemischt: vorsichtig bis leicht optimistisch trotz Abwärtsdruck.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Airbus eingestellt.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 12
Performance 1M: -10,72 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 48,92%
|PUT: 51,08%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -2,15 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
