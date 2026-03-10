Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.03.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

wallstreetONLINE-Forum: überwiegend bullisch zu Rheinmetall. Positive Impulse aus Marineschifffahrt, Drohnenschutz und Satelliten/SATCOM-Kooperationen; US-Interesse und Bund-Aufträge werden betont. Dividendenvorschläge (etwa 11€) kursieren; Fundamentaldaten wirken robust. 14-Tage-Kursentwicklung ist im Text nicht exakt angegeben. Insgesamt optimistische, aber spekulative Anlegerstimmung.