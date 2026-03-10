Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Evotec
Tagesperformance: -13,86 %
Platz 1
Performance 1M: -29,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Evotec ist gemischt. Technisch: 5 €-Unterstützung durchbrochen, Boden um 3,50 € möglich, Rebound denkbar. Fundamentale Signale: RBC belässt Ziel 10 €; Solvonis/SVN-114-Lead als positives Forschungsupdate; kommende Zahlen am 08-04-2026 könnten weitere Abwärtsbewegung bringen. Insgesamt vorsichtig, Risiko hoch; 14-Tage-Entwicklung nicht konkret genannt.
AIXTRON
Tagesperformance: +6,63 %
Platz 2
Performance 1M: +49,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
WallstreetONLINE-Sentiment zu Aixtron: Grundsätzlich positiv durch GAN-Technologie und eine mögliche Aufnahme in den Stoxx Europe 600 ab 23. März, was passive Fonds kaufen dürfte. Letzten Freitag ca. +10%. Diskussionen zu Kurszielen: 40 EUR als bullishe Sicht, 27 EUR als kurzfristige Untergrenze. Die konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht mit einer Zahl belegt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 3
Performance 1M: -7,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Im wallstreetONLINE-Forum ist SMA-Sentiment gemischt: Post 2 optimistisch; Posts 3 und 4 warnen vor Verlusten/China-Risiken; Post 1 betont europäische Residential-Anteile und hält SMA gegenüber Enphase/SolarEdge teils robust; Post 5 neutral. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht konkret genannt; Die Kursentwicklung war %.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 4
Performance 1M: +7,17 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 5
Performance 1M: +1,68 %
TeamViewer
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 6
Performance 1M: -19,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
wallstreetONLINE-Forum: Der Tenor ist gemischt; der Software-Sektor belastet TMV stärker als der Gesamtmarkt. Intraday fällt TMV von 4,75€ auf 4,55€ (~4,2%). Ausblick 2026: 0–3% Wachstum; Thrive-Partnerschaft und Microsoft-Integration könnten den Ausblick beeinflussen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, teils Abwärtsbewegungen im Gesamtmarkt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 7
Performance 1M: -3,81 %
Nagarro
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 8
Performance 1M: -14,09 %
Nordex
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 9
Performance 1M: +23,40 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 10
Performance 1M: -5,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Gemischtes Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum: Positiv wird die strategische Entwicklung gesehen (Aalen/Photonics Valley, Optronics, Partnerschaften) und als potenzieller Werttreiber; auch Kapazitätserweiterungen werden betont. Kritisch bleiben Kriegssorgen, politische Beschränkungen und spekulative Abwärtsdrücke; Großinvestoren könnten den Kurs drücken. Der 14‑Tage-Verlauf ist volatil/seitwärts; eine klare Richtung fehlt.
SAP
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 11
Performance 1M: -2,18 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 12
Performance 1M: -1,53 %
Jenoptik
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 13
Performance 1M: +4,09 %
Nemetschek
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 14
Performance 1M: -2,69 %
United Internet
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 15
Performance 1M: -2,94 %
