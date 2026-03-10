Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 10.03.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.03.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +7,58 %
Platz 1
Performance 1M: +2,35 %
Bayer
Tagesperformance: +4,23 %
Platz 2
Performance 1M: -17,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige Beiträge bewerten die Aktie fair, nennen 37–38,5 € als relevante Zone und sehen 38,50 € als Schlüsselmarke. JPMorgan belässt Overweight mit Ziel 50 €. Andere warnen vor weiterem Abwärtsdruck, abhängig vom Gesamtmarkt und Öl-Themen. Insgesamt bleibt die Stimmung vorsichtig bis leicht optimistisch.
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 3
Performance 1M: -3,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt; Fundamentales bleibt bullisch, aber Kurzfrist-Skepsis wegen Überbewertung. Positive Treiber: 2 Mrd € Rückkauf (bis 70 Mio Aktien), STOXX Europe 50-Aufstieg, BofA-Kursziel 220 €, Megatrends (Netzausbau, Dekarbonisierung, KI-Infrastruktur). Externes Risiko: Iran-Konflikt. 14-Tage-Veränderung: nicht angegeben.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 4
Performance 1M: -3,81 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 5
Performance 1M: +3,12 %
ASML Holding
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 6
Performance 1M: -3,21 %
Banco Santander
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 7
Performance 1M: -10,16 %
SAP
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 8
Performance 1M: -2,18 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 9
Performance 1M: -2,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: überwiegend bullisch zu Rheinmetall. Positive Impulse aus Marineschifffahrt, Drohnenschutz und Satelliten/SATCOM-Kooperationen; US-Interesse und Bund-Aufträge werden betont. Dividendenvorschläge (etwa 11€) kursieren; Fundamentaldaten wirken robust. 14-Tage-Kursentwicklung ist im Text nicht exakt angegeben. Insgesamt optimistische, aber spekulative Anlegerstimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 10
Performance 1M: -11,82 %
UniCredit
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 11
Performance 1M: -15,52 %
ENI
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 12
Performance 1M: +14,23 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 13
Performance 1M: -7,95 %
BBVA
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 14
Performance 1M: -10,24 %
