Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 10.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.03.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +9,99 %
Platz 1
Performance 1M: -14,19 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +6,89 %
Platz 2
Performance 1M: -14,67 %
DO & CO
Tagesperformance: +6,13 %
Platz 3
Performance 1M: -8,29 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 4
Performance 1M: +6,16 %
voestalpine
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 5
Performance 1M: -6,44 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 6
Performance 1M: -7,92 %
PORR
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 7
Performance 1M: +1,00 %
BAWAG Group
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 8
Performance 1M: -11,71 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 9
Performance 1M: -3,85 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 10
Performance 1M: -12,81 %
STRABAG
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 11
Performance 1M: -4,70 %
