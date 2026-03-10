"Außergewöhnlich hohe Umsätze"

10. März 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). In einem sehr volatilen Marktumfeld haben die Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Tagen mehrheitlich zugegriffen. "Wir hatten bei deutlich gestiegenen Umsätzen ca. 20 Prozent mehr Käufe als Verkäufe", betont Holger Heinrich von der Baader Bank AG. Frank Mohr von der Société Générale spricht von "außergewöhnlich hohen Umsätzen" und einem "leichten Kaufüberhang".

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Nach den heftigen Kursverlusten an den Aktienmärkten und dem starken Anstieg der Energiepreise hat sich die Lage an den Börsen erst einmal etwas beruhigt. Unter dem Strich überwiegt weiter das Kaufinteresse.

Starke Nachfrage nach Aktien-Indexfonds



Ganz oben auf den Einkaufslisten stehen Aktien-ETFs. Mohr sieht hier einen überdurchschnittlich hohen Anteil von rund 80 Prozent am gesamten Transaktionsvolumen. Zwei Drittel davon entfallen auf globale und US-Indexfonds. "In solchen Marktphasen ist es ganz häufig so, dass vermehrt die großen Indizes gehandelt werden." Gekauft werden vor allem die MSCI World-ETFs von iShares und Amundi (IE00B4L5Y983 bzw. ) sowie der Vanguard S&P 500 (IE00B3XXRP09). Für den iShares Nasdaq-100 (IE00B53SZB19) gibt es laut Mohr eher Abgaben.

+++

Online-Session heute 19 Uhr:



10. März, 19 Uhr: Geldmarkt - Kurzlaufende Anleihen und Renten-ETFs. Mit Edda Vogt. Die Börse bietet einige Alternativen zum klassischen Festgeld, zum Beispiel einzelne Anleihen oder gebündelt als Geldmarkt- und Renten-ETFs. Neu dazu gekommen sind Renten-ETFs mit festen Laufzeiten.

Jetzt kostenlos anmelden: live.deutsche-boerse.com

+++



Heinrich meldet für die globalen Aktien-ETFs Käufe des UBS MSCI ACWI Socially Responsible (IE00BDR55471) sowie des VanEck World Equal Weight Screened (NL0010408704). Auf der Verkaufsseite wurden der iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE000A2QP4C4) und der Xtrackers MSCI World EUR Hedged (IE000ONQ3X90) reduziert.

?-l und Gas bleiben das große Thema



Abseits der großen Standard-Indizes dreht sich im Zuge des Iran-Konflikts weiterhin sehr viel um Unternehmen aus dem Energiesektor. Heinrich berichtet von starker Nachfrage nach dem WisdomTree WTI Crude Oil (GB00B15KXV33), dem iShares Oil & Gas Exploration & Production (IE00B6R51Z18) sowie dem iShares STOXX Europe 600 Oil and Gas (DE000A0H08M3). Alle drei Indexfonds sind in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen.

Mohr nennt in diesem Kontext den iShares MSCI World Energy Sector (IE00BJ5JP105) und den State Street SPDR S&P U.S. ENERGY SELECT SECTOR (IE00BWBXM492), die ebenfalls mehrheitlich gekauft werden.

Die Kunden der ICF Bank greifen bei ?-l und Gas vor allem zu gehebelten Produkten. Gesucht sind vor allem der WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged (IE00BMTM6B32) und der WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged (XS2819843900), wie Ivo Orlemann berichtet. Zudem steht der ungehebelte WisdomTree Brent Crude Oil (JE00B78CGV99) auf den Einkaufslisten.

Die "Dauerbrenner" werden weiter gekauft



Unter den Branchen-ETFs bleiben die Dauerbrenner aus dem Bereich Rüstung/Verteidigung weiter gefragt. Orlemann nennt hier den VanEck Defense (IE000YYE6WK5) und den WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98). Mohr meldet unverändert hohe Umsätze in den Technologie-Indexfonds, erkennt dabei aber einen leichten Verkaufsüberhang. Auffällig sind vor allem Abgaben für den iShares S&P 500 Information Technology Sector (IE00B3WJKG14).

Geldmarkt- und Anleihe-ETFs im Fokus



Im Anleihesegment dominieren eindeutig die oft als Festgeldersatz verwendeten Geldmarkt-ETFs. Während der JPM EUR Ultra-Short Income Active laut Mohr "in größeren Stückzahlen abgegeben" wird, finden sich für den Xtrackers II USD Overnight Rate Swap (LU0321465469) und den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (LU0290358497) vermehrt Käufer. Ebenfalls gefragt ist der mit länger laufenden Anleihen bestückte Amundi Euro Government Bond 7-10Y (LU1287023185). Hier war es in den vergangenen zwei Wochen im Zuge der gestiegenen Renditen zu relativ starken Kursrückgängen gekommen. Dasselbe gilt für den State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD (IE00BK8JH525), der daraufhin allerdings eher verkauft wird.

Von Thomas Koch, 10. März 2026, Deutsche Börse AG



(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)



